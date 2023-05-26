Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Представитель Дзюбы ответил на обвинения члена совета директоров «Торпедо»

    Представитель Дзюбы ответил на обвинения члена совета директоров «Торпедо»

    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы, отреагировал на заявление члена совета директоров «Торпедо» Анатолия Ходоровского о зимних переговорах между сторонами.

    • По словам Ходоровского, подписание форварда было невозможно по финансовым причинам.
    • Дзюба требовал зарплату в размере 6,7 миллиона рублей в месяц и 7 миллионов комиссии для агента.

    «С удивлением прочитал слова господина Ходоровского про несостоявшийся переход Артема в «Торпедо». Я понимаю, что сейчас он находится в стрессовой ситуации из‑за вылета команды в Первую лигу, но, если он считает себя профессионалом, готовиться к интервью стоит немного тщательнее.

    Во‑первых, от меня никогда не звучало таких эпитетов как «тупые», «глупые» и чего‑то подобного по отношению к руководителям «Торпедо». Возможно, это какое‑то самоощущение на текущий момент, но я здесь совершенно ни при чем.

    Никогда не позволял себе некорректных высказываний в публичном поле. В отличие от коллеги из «Торпедо», который в вашем интервью наговорил ерунду, не соответствующую действительности, еще и в такой грубой форме.

    Во‑вторых, хотел бы пояснить ситуацию по «агентским» и прочим выплатам за Дзюбу. Ситуация была следующей. Мне позвонил Илья Леонидович Геркус, сказал, что есть одобренная сумма на приобретение иностранца.

    И спросил: готов ли Артем «упасть» в два раза по условиям по сравнению с этой суммой на иностранца, потому что бюджет «Торпедо» на оставшуюся трансферную кампанию был не очень большой.

    Как мы и говорили не раз, деньги в той ситуации не были приоритетом, поэтому были готовы обсуждать этот вариант и ждали конкретики. Ни агентских, ни подъемных мы не обсуждали, потому что с оффером Илья Леонидович к нам не вернулся.

    Теперь стало понятно почему: провести нормальную кампанию Геркусу, к сожалению, не дал совет директоров в лице господина Ходоровского и его коллег. Мне кажется, Илья Леонидович тоже может считаться пострадавшей стороной, причем не только в истории с Дзюбой, но вообще в течение этого периода с «Торпедо».

    Суть в том, что в той истории никто нам не говорил, что клуб отказался от Артема по финансовым причинам. Тем более, совет директоров, вроде как, одобрил более дорогих игроков либо с трансферной стоимостью, либо с высоким подъемом и агентскими.

    Из причин, которые нам назывались: отношение болельщиков, атмосфера в раздевалке, физическая форма, мотивация. В данном случае по всем четырем пунктам, думаю, время всe расставило по местам. Надеюсь, сейчас атмосфера в раздевалке «Торпедо» отменная и болельщики клуба в восторге.

    Не знаю, какую табличку показывал вам господин Ходоровский. Но, возможно, Геркус распределил какую‑то предварительно оговоренную сумму между фиксированной зарплатой и подъемными, многие так делают: игрок свободный, за трансфер платить не надо, поэтому клубу не так важно, как будет распределяться сумма.

    Игроку, условно, можно дать зарплату 10 тысяч рублей, а остальное записать в подъемные. Детально комментировать, не видя этой таблицы, сложно. Но готов официально заявить: никаких агентских в трансфере Дзюбы быть не могло, потому что, много раз это говорил, не являюсь профессиональным лицензированным агентом.

    В‑третьих, что касается басен о попытках выхода на господина Ходоровского. Ни разу за весь период переговорного процесса, если его можно так назвать, с «Торпедо» не искал выхода на него.

    Более того, на меня сам по своей инициативе вышел его брат Борис, который работает спортивным журналистом. Он дал понять, что абсолютно в курсе всех конфиденциальных трансферных и не только трансферных дел в «Торпедо».

    Борис высказал в приватном разговоре мнение, что Артем не мотивирован, давно не тренировался и не сработается с Талалаевым. Видимо, это была какая‑то общая позиция, я до конца не понял. После данного разговора мне о клубе и его руководстве всe стало понятно, вопрос был окончательно закрыт.

    Что касается Талалаева, то никаких выходов на него искать мне не надо. Я участвовал в организации их общения с Артемом. Они поговорили, итоги этого разговора мы все знаем. То, что что‑то должно остаться на нашей совести с Артемом, мне комментировать сложно, это какие‑то внутренние истории.

    Наша совесть в данном случае чиста. Но мне удивительно читать слова человека, чья команда только что с треском вылетела в ФНЛ (я про Ходоровского), о том, что он гордится срывом сделки с Дзюбой.

    Что ж, теперь за игрой Артема и нашими баснями господин Ходоровский и господин Талалаев смогут следить из лучшей лиги мира«, – сказал Гольдман.

    Новости по теме
    «А чего с ним толкаться? Он слабенький»: Овечкин и Смолов обсудили Дзюбу 1
    В «Торпедо» рассказали, какую зарплату требовал Дзюба 1
    В «Локомотиве» объяснили, зачем продлили контракт с Дзюбой
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7097

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      По результатам сезона Торпеды вспоминаю басню Крылова "Разборчивая невеста". Сначала долго ломалась: -"А ей они на взгляд, Не женихи, а женишонки! Ну, как ей выбирать из этих женихов? Тот не в чинах, другой без орденов;" , потом -"Красавица, пока совсем не отцвела, За первого, кто к ней присватался, пошла: И рада, рада уж была, Что вышла за калеку." Добро пожаловать в более низкую лигу )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Штошка 3 часа назад

      Блин, я один читал этот текст с характерным акцентом?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 