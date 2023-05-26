Представитель Дзюбы ответил на обвинения члена совета директоров «Торпедо»

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артeма Дзюбы, отреагировал на заявление члена совета директоров «Торпедо» Анатолия Ходоровского о зимних переговорах между сторонами.

По словам Ходоровского, подписание форварда было невозможно по финансовым причинам.

Дзюба требовал зарплату в размере 6,7 миллиона рублей в месяц и 7 миллионов комиссии для агента.

«С удивлением прочитал слова господина Ходоровского про несостоявшийся переход Артема в «Торпедо». Я понимаю, что сейчас он находится в стрессовой ситуации из‑за вылета команды в Первую лигу, но, если он считает себя профессионалом, готовиться к интервью стоит немного тщательнее.

Во‑первых, от меня никогда не звучало таких эпитетов как «тупые», «глупые» и чего‑то подобного по отношению к руководителям «Торпедо». Возможно, это какое‑то самоощущение на текущий момент, но я здесь совершенно ни при чем.

Никогда не позволял себе некорректных высказываний в публичном поле. В отличие от коллеги из «Торпедо», который в вашем интервью наговорил ерунду, не соответствующую действительности, еще и в такой грубой форме.

Во‑вторых, хотел бы пояснить ситуацию по «агентским» и прочим выплатам за Дзюбу. Ситуация была следующей. Мне позвонил Илья Леонидович Геркус, сказал, что есть одобренная сумма на приобретение иностранца.

И спросил: готов ли Артем «упасть» в два раза по условиям по сравнению с этой суммой на иностранца, потому что бюджет «Торпедо» на оставшуюся трансферную кампанию был не очень большой.

Как мы и говорили не раз, деньги в той ситуации не были приоритетом, поэтому были готовы обсуждать этот вариант и ждали конкретики. Ни агентских, ни подъемных мы не обсуждали, потому что с оффером Илья Леонидович к нам не вернулся.

Теперь стало понятно почему: провести нормальную кампанию Геркусу, к сожалению, не дал совет директоров в лице господина Ходоровского и его коллег. Мне кажется, Илья Леонидович тоже может считаться пострадавшей стороной, причем не только в истории с Дзюбой, но вообще в течение этого периода с «Торпедо».

Суть в том, что в той истории никто нам не говорил, что клуб отказался от Артема по финансовым причинам. Тем более, совет директоров, вроде как, одобрил более дорогих игроков либо с трансферной стоимостью, либо с высоким подъемом и агентскими.

Из причин, которые нам назывались: отношение болельщиков, атмосфера в раздевалке, физическая форма, мотивация. В данном случае по всем четырем пунктам, думаю, время всe расставило по местам. Надеюсь, сейчас атмосфера в раздевалке «Торпедо» отменная и болельщики клуба в восторге.

Не знаю, какую табличку показывал вам господин Ходоровский. Но, возможно, Геркус распределил какую‑то предварительно оговоренную сумму между фиксированной зарплатой и подъемными, многие так делают: игрок свободный, за трансфер платить не надо, поэтому клубу не так важно, как будет распределяться сумма.

Игроку, условно, можно дать зарплату 10 тысяч рублей, а остальное записать в подъемные. Детально комментировать, не видя этой таблицы, сложно. Но готов официально заявить: никаких агентских в трансфере Дзюбы быть не могло, потому что, много раз это говорил, не являюсь профессиональным лицензированным агентом.

В‑третьих, что касается басен о попытках выхода на господина Ходоровского. Ни разу за весь период переговорного процесса, если его можно так назвать, с «Торпедо» не искал выхода на него.

Более того, на меня сам по своей инициативе вышел его брат Борис, который работает спортивным журналистом. Он дал понять, что абсолютно в курсе всех конфиденциальных трансферных и не только трансферных дел в «Торпедо».

Борис высказал в приватном разговоре мнение, что Артем не мотивирован, давно не тренировался и не сработается с Талалаевым. Видимо, это была какая‑то общая позиция, я до конца не понял. После данного разговора мне о клубе и его руководстве всe стало понятно, вопрос был окончательно закрыт.

Что касается Талалаева, то никаких выходов на него искать мне не надо. Я участвовал в организации их общения с Артемом. Они поговорили, итоги этого разговора мы все знаем. То, что что‑то должно остаться на нашей совести с Артемом, мне комментировать сложно, это какие‑то внутренние истории.

Наша совесть в данном случае чиста. Но мне удивительно читать слова человека, чья команда только что с треском вылетела в ФНЛ (я про Ходоровского), о том, что он гордится срывом сделки с Дзюбой.

Что ж, теперь за игрой Артема и нашими баснями господин Ходоровский и господин Талалаев смогут следить из лучшей лиги мира«, – сказал Гольдман.