В Первой лиге назвали условие для вручения Слуцкому медали за достижения «Рубина»

Глава медиадепартамента Первой лиги Виктор Кравченко прокомментировал слова Леонида Слуцкого о желании получить медаль за достижения «Рубина».
Экс-тренер казанцев заявил: «По регламенту я должен получить медаль, всe-таки отработал 19 туров».
«Если «Рубин» считает, что Леонид Слуцкий может претендовать на медаль, то он ее, конечно же, получит», – сказал Кравченко.
- Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре.
- После него с командой работали Юрий Уткульбаев и Рашид Рахимов.
- Казанцы финишируют на 1-м или 2-м месте в Первой лиге.
Источник: «Татар-информ»