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    • В Первой лиге назвали условие для вручения Слуцкому медали за достижения «Рубина»

    В Первой лиге назвали условие для вручения Слуцкому медали за достижения «Рубина»

    Глава медиадепартамента Первой лиги Виктор Кравченко прокомментировал слова Леонида Слуцкого о желании получить медаль за достижения «Рубина».

    Экс-тренер казанцев заявил: «По регламенту я должен получить медаль, всe-таки отработал 19 туров».

    «Если «Рубин» считает, что Леонид Слуцкий может претендовать на медаль, то он ее, конечно же, получит», – сказал Кравченко.

    • Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре.
    • После него с командой работали Юрий Уткульбаев и Рашид Рахимов.
    • Казанцы финишируют на 1-м или 2-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «Татар-информ»

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