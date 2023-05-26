В Первой лиге назвали условие для вручения Слуцкому медали за достижения «Рубина»

Глава медиадепартамента Первой лиги Виктор Кравченко прокомментировал слова Леонида Слуцкого о желании получить медаль за достижения «Рубина».

Экс-тренер казанцев заявил: «По регламенту я должен получить медаль, всe-таки отработал 19 туров».

«Если «Рубин» считает, что Леонид Слуцкий может претендовать на медаль, то он ее, конечно же, получит», – сказал Кравченко.