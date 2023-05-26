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  • В Первой лиге назвали условие для вручения Слуцкому медали за достижения «Рубина»

В Первой лиге назвали условие для вручения Слуцкому медали за достижения «Рубина»

26 мая 2023, 14:25
1

Глава медиадепартамента Первой лиги Виктор Кравченко прокомментировал слова Леонида Слуцкого о желании получить медаль за достижения «Рубина».

Экс-тренер казанцев заявил: «По регламенту я должен получить медаль, всe-таки отработал 19 туров».

«Если «Рубин» считает, что Леонид Слуцкий может претендовать на медаль, то он ее, конечно же, получит», – сказал Кравченко.

  • Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре.
  • После него с командой работали Юрий Уткульбаев и Рашид Рахимов.
  • Казанцы финишируют на 1-м или 2-м месте в Первой лиге.

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Источник: «Татар-информ»
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
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FaTeK 1945
1685162775
Никакой медали!!! Руки прочь от РУБИНа!!!
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