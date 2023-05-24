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    • Слуцкий: «Я должен получить медаль за выход «Рубина» в РПЛ, я собирал команду»

    Слуцкий: «Я должен получить медаль за выход «Рубина» в РПЛ, я собирал команду»

    Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал досрочный выход команды в РПЛ.

    «На самом деле мне написали все ребята – поздравили. Я считаю, что нет никакого «багажа прошлого тренера». Тренер закрыл дверь – другой открыл, и это команда нового тренера. Но учитывая, что сезон был долгий и неоднозначный… Я общался со многими игроками «Рубина», они мне писали кружочки из самолета, с банкета, поздравляли.

    Рустем Сайманов, Олег Яровинский и я собрали эту новую команду. Это большая история, игроки долго притирались. Это не так, что ты набрал новых людей и они сразу заиграли. Это была большая работа, все к ней приложили руку. Но те, кто поставил финальную точку, они заслуживают большей похвалы.

    Если спросить про мою внутреннюю эмоцию, то мне безусловно приятно, что «Рубин» вернулся и я тоже принял в этом участие. Но эмоционально я не могу быть в этих процессах. Но по регламенту я должен получить медаль, всe-таки отработал 19 туров», – сказал Слуцкий.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 08:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5823

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      Слуцкий: ...зачем мне орден, я согласный на медаль... Вася Тёркин...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18394

      NewLife 2 часа назад

      Бесстыжее чмо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14782

      Алексей З 3 часа назад

      Редактор, а где вы услышали такие слова от Слуцкого ?
      Нет , вы первая древнейшая профессия, проститутки относительно журналистов, просто ангелы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2223

      Bozigit 4 часа назад

      Хороший Был тренер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4375

      Эном айс 4 часа назад

      "От мёртвого осла уши..получишь" у Дзюбы.
      Да и заодно " обратись во Всемирную Лигу сексуальных реформ".

      1
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      Рейтинг: +2249

      Dr.Metal 4 часа назад

      Как в свое время сказал Газзаев: "У победы 100 отцов, а у поражения один тренер"

      1
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