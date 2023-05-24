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  • Слуцкий: «Я должен получить медаль за выход «Рубина» в РПЛ, я собирал команду»

Слуцкий: «Я должен получить медаль за выход «Рубина» в РПЛ, я собирал команду»

24 мая 2023, 08:09
8

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал досрочный выход команды в РПЛ.

«На самом деле мне написали все ребята – поздравили. Я считаю, что нет никакого «багажа прошлого тренера». Тренер закрыл дверь – другой открыл, и это команда нового тренера. Но учитывая, что сезон был долгий и неоднозначный… Я общался со многими игроками «Рубина», они мне писали кружочки из самолета, с банкета, поздравляли.

Рустем Сайманов, Олег Яровинский и я собрали эту новую команду. Это большая история, игроки долго притирались. Это не так, что ты набрал новых людей и они сразу заиграли. Это была большая работа, все к ней приложили руку. Но те, кто поставил финальную точку, они заслуживают большей похвалы.

Если спросить про мою внутреннюю эмоцию, то мне безусловно приятно, что «Рубин» вернулся и я тоже принял в этом участие. Но эмоционально я не могу быть в этих процессах. Но по регламенту я должен получить медаль, всe-таки отработал 19 туров», – сказал Слуцкий.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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Dr.Metal
1684906032
Как в свое время сказал Газзаев: "У победы 100 отцов, а у поражения один тренер"
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Эном айс
1684907443
"От мёртвого осла уши..получишь" у Дзюбы. Да и заодно " обратись во Всемирную Лигу сексуальных реформ".
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Bozigit
1684907561
Хороший Был тренер
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NewLife
1684912523
Бесстыжее чмо.
Ответить
Дядя Серёжа
1684914574
Слуцкий: ...зачем мне орден, я согласный на медаль... Вася Тёркин...
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Plyash
1684922468
Наглые,бесстыжие слова Новогоднего тапёра...
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Ziklop
1685117475
Леонид ваша коронная фраза про кто вы, ... говно!
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