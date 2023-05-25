Моуринью назвал единственный клуб, с которым у него нет тесной связи

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о периоде работы в «Тоттенхэме».

«Тоттенхэм» – единственный клуб, с которым у меня нет тесной связи. Возможно, потому что стадион был пуст во время ковида.

Или из-за того, что президент Леви не позволил мне сыграть в финале и взять трофей. Но это единственный такой клуб в моей жизни», – сказал 60-летний португалец.