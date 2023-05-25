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    • Моуринью назвал единственный клуб, с которым у него нет тесной связи

    Моуринью назвал единственный клуб, с которым у него нет тесной связи

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о периоде работы в «Тоттенхэме».

    «Тоттенхэм» – единственный клуб, с которым у меня нет тесной связи. Возможно, потому что стадион был пуст во время ковида.

    Или из-за того, что президент Леви не позволил мне сыграть в финале и взять трофей. Но это единственный такой клуб в моей жизни», – сказал 60-летний португалец.

    • Моуринью возглавлял «Тоттенхэм» с ноября 2019-го по апрель 2021-го года.
    • Через несколько дней после увольнения тренера лондонцы проиграли «Манчестер Сити» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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