Депутат Госдумы пожаловался на Соболева в Генпрокуратуру: «Создал угрозу общественной безопасности»

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Николай Новичков попросил Генпрокуратуру РФ разобрать эпизод с непристойным жестом нападающего «Спартака» Александра Соболева в дерби с ЦСКА.

На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.

Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.

Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Депутат Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора РФ с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева.

В тексте обращения депутат пишет, что инцидент стал «одним из самых обсуждаемых в СМИ», а действия форварда «Спартака» противоречат общественным нормам и морали.

«Своими действиями Соболев нанес оскорбление Виллиану Роше, а также выразил крайнее неуважение обществу, грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности.

При этом мотивом его противоправных действий, по моему мнению, является неприятие, вражда к определенной группе общества, объединенной симпатиями к ЦСКА», – говорится в обращении Новичкова.