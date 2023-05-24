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    • Депутат Госдумы пожаловался на Соболева в Генпрокуратуру: «Создал угрозу общественной безопасности»

    Депутат Госдумы пожаловался на Соболева в Генпрокуратуру: «Создал угрозу общественной безопасности»

    Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Николай Новичков попросил Генпрокуратуру РФ разобрать эпизод с непристойным жестом нападающего «Спартака» Александра Соболева в дерби с ЦСКА.

    • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
    • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
    • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

    «Депутат Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора РФ с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева.

    В тексте обращения депутат пишет, что инцидент стал «одним из самых обсуждаемых в СМИ», а действия форварда «Спартака» противоречат общественным нормам и морали.

    «Своими действиями Соболев нанес оскорбление Виллиану Роше, а также выразил крайнее неуважение обществу, грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности.

    При этом мотивом его противоправных действий, по моему мнению, является неприятие, вражда к определенной группе общества, объединенной симпатиями к ЦСКА», – говорится в обращении Новичкова.

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    Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +19869

      Cleaner 53 минуты назад

      У Соболева непринятие ко всему обществу. Неужели, чтобы увидеть это, нужна была такая его выходка на поле? Он свою вражду ко всем показывает с первых игр за Спартак. Эпизод с Дзюбой вспомните, когда сопляк еще Соболев на КАПИТАНА сборной России матом орет! Это неприемлемо...(

      0
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      Рейтинг: +4241

      ziborock 54 минуты назад

      Когда депутату делать нечего, он яйца чешет!)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +247

      timon2401 56 минут назад

      да уж))))) сколько же дол.бо.ё.бо.в ещё на Руси))) чё в генпрокуратуру то, писал бы сразу Папе Римскому, в Гаагский суд и обязательно президенту Бразилии чтобы на Соболева санкции наложили)))

      4
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      Рейтинг: +3042

      шахта Заполярная 1 час назад

      Если у нас такие депутаты, то беда. А не лучше ли будет проверить самого депутата. У меня даже, просто, как то нет слов. Это он сам додумался или подсказал кто.

      3
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      Рейтинг: +804

      k611 1 час назад

      Депутату заняться больше нечем. Работал бы учителем или врачом не было бы времени дурью маяться. Наказание Соболеву и без него будет озвучено...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +802

      Номэд 2 часа назад

      Покажите ему раздевалку помойного клуба. Видимо он то видео не смотрел.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1026

      г.Онега 3 часа назад

      так и знал что депутатам заняться не чем в госдуме

      2
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      Рейтинг: +2920

      фанат джигурды 3 часа назад

      Новичков новичка понюхал?

      3
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      Рейтинг: +29784

      JTherry 3 часа назад

      "Соболев...грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности..."
      ...вот это "наезд", прям, в духе шальных 90-х... в Госдуме Новичкову совсем делать нечего, как комментировать футбол, причем делая это непрофессионально и безнравственно, депутат спятил - какую "угрозу общественной безопасности" создал Соболев..? а Роша не создал угрозу пандемии от заражения блохами всего населения России..?)))

      4
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      Рейтинг: +19869

      Cleaner > Cleaner 50 минут назад

      Если бы Соболев показал свой жест в общественном месте, это было бы деянием, попадающим под определение МЕЛКОЕ Х-УЛИГАНСТВО. А Соболь сделал это на всю страну. Хватит уже выгораживать своего гопника...(((

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      Рейтинг: +29784

      JTherry > JTherry 38 минут назад

      я смотрю, ты активно включился в травлю Соболева, хотя мне-то понятно, кто больший гопник - Роша..! и почему бы мне, болельщику Спартака, не вступиться за Соболева, пусть и на этом небольшом сайте... тебе то простительно, как болельщику, выгораживать своего блохастого, который в каждой игре чудит не по-детски, а вот депутату непростительно лезть в разборки, на которые его никто не приглашал, да еще и с такими "определениями", за такое в шальные 90-е, сам понимаешь, взрослый уже "мальчик"...) ого! в посте выше и про "неприятие ко всему обществу" ляпнул, ты часом не депутат, а то мы троллим тебя тут во все щели...)))

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      Рейтинг: +1911

      Suvorov51 3 часа назад

      Новичков- Новичок это что то где то уже было, надо его проверить на дедекторе- правды, возможно это и есть тот самый Новичков, которог ищет служба безопасности Великой Британии, а он у нас в думе зашкерился

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