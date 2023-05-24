Депутат Госдумы пожаловался на Соболева в Генпрокуратуру: «Создал угрозу общественной безопасности»

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Николай Новичков попросил Генпрокуратуру РФ разобрать эпизод с непристойным жестом нападающего «Спартака» Александра Соболева в дерби с ЦСКА.
- На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
- Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
- Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.
«Депутат Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора РФ с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева.
В тексте обращения депутат пишет, что инцидент стал «одним из самых обсуждаемых в СМИ», а действия форварда «Спартака» противоречат общественным нормам и морали.
«Своими действиями Соболев нанес оскорбление Виллиану Роше, а также выразил крайнее неуважение обществу, грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности.
При этом мотивом его противоправных действий, по моему мнению, является неприятие, вражда к определенной группе общества, объединенной симпатиями к ЦСКА», – говорится в обращении Новичкова.