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  • Депутат Госдумы пожаловался на Соболева в Генпрокуратуру: «Создал угрозу общественной безопасности»

Депутат Госдумы пожаловался на Соболева в Генпрокуратуру: «Создал угрозу общественной безопасности»

24 мая 2023, 13:45
7

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Николай Новичков попросил Генпрокуратуру РФ разобрать эпизод с непристойным жестом нападающего «Спартака» Александра Соболева в дерби с ЦСКА.

  • На 66-й минуте Соболев схватился за пах после единоборства в штрафной площади ЦСКА.
  • Роша повторил этот жест, вероятно, демонстрируя судье то, что показал спартаковец.
  • Главный арбитр Сергей Карасев удалил обоих участников инцидента.

«Депутат Николай Новичков написал заявление на имя генерального прокурора РФ с просьбой провести проверку и дать юридическое заключение действиям Соболева.

В тексте обращения депутат пишет, что инцидент стал «одним из самых обсуждаемых в СМИ», а действия форварда «Спартака» противоречат общественным нормам и морали.

«Своими действиями Соболев нанес оскорбление Виллиану Роше, а также выразил крайнее неуважение обществу, грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности.

При этом мотивом его противоправных действий, по моему мнению, является неприятие, вражда к определенной группе общества, объединенной симпатиями к ЦСКА», – говорится в обращении Новичкова.

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Источник: телеграм-канал «Первоспортивный»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр
Комментарии (7)
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JTherry
1684926178
"Соболев...грубо нарушил общественный порядок и создал угрозу общественной безопасности..." ...вот это "наезд", прям, в духе шальных 90-х... в Госдуме Новичкову совсем делать нечего, как комментировать футбол, причем делая это непрофессионально и безнравственно, депутат спятил - какую "угрозу общественной безопасности" создал Соболев..? а Роша не создал угрозу пандемии от заражения блохами всего населения России..?)))
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фанат джигурды
1684926623
Новичков новичка понюхал?
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k611
1684931366
Депутату заняться больше нечем. Работал бы учителем или врачом не было бы времени дурью маяться. Наказание Соболеву и без него будет озвучено...
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шахта Заполярная
1684931868
Если у нас такие депутаты, то беда. А не лучше ли будет проверить самого депутата. У меня даже, просто, как то нет слов. Это он сам додумался или подсказал кто.
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timon2401
1684934595
да уж))))) сколько же дол.бо.ё.бо.в ещё на Руси))) чё в генпрокуратуру то, писал бы сразу Папе Римскому, в Гаагский суд и обязательно президенту Бразилии чтобы на Соболева санкции наложили)))
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ziborock
1684934725
Когда депутату делать нечего, он яйца чешет!)
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