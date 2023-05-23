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    • Червиченко предположил, что Карасева заставляли вернуть долг «Спартаку» в дерби с ЦСКА

    Червиченко предположил, что Карасева заставляли вернуть долг «Спартаку» в дерби с ЦСКА

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу судьи Сергея Карасева на матче 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1).

    «До матча «Спартак» – ЦСКА я Карасева тоже считал нашим лучшим судьей.

    Вообще уровень наших судей, которые принимают все эти странные решения, хороший. Но они показывают отличное судейство в матчах, где им все равно, где нет богатых клубов. И только в играх, где друг другу противостоят богачи, все время происходят какие-то истории.

    У Карасева есть класс, но причина в другом. Может быть, его заставляли вернуть «Спартаку» долг? Кукуян перед этим начудил, и вот Карасеву дали директиву. У нас же «умных» людей хватает, поэтому не исключаю и такой вариант», – сказал Червиченко.

    • «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ.
    • Отставание от ЦСКА – одно очко.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 22:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3656

      CSKA57 13 секунд назад

      Как-то очень странно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4344

      mutabor0992 9 минут назад

      Какой долг?Карточный?

      0
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