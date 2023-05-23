Червиченко предположил, что Карасева заставляли вернуть долг «Спартаку» в дерби с ЦСКА

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил работу судьи Сергея Карасева на матче 28-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (2:1).

«До матча «Спартак» – ЦСКА я Карасева тоже считал нашим лучшим судьей.

Вообще уровень наших судей, которые принимают все эти странные решения, хороший. Но они показывают отличное судейство в матчах, где им все равно, где нет богатых клубов. И только в играх, где друг другу противостоят богачи, все время происходят какие-то истории.

У Карасева есть класс, но причина в другом. Может быть, его заставляли вернуть «Спартаку» долг? Кукуян перед этим начудил, и вот Карасеву дали директиву. У нас же «умных» людей хватает, поэтому не исключаю и такой вариант», – сказал Червиченко.