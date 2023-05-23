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    • Канчельскис рассказал, какое наказание будет справедливым для Соболева

    Канчельскис рассказал, какое наказание будет справедливым для Соболева

    Бывший игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

    • Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).
    • Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.
    • Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

    «Соболева однозначно должны дисквалифицировать до конца сезона и оштрафовать на хорошие деньги. Такие вещи надо бить рублeм. Мне кажется, его пожалеют, так как уже концовка чемпионата – до дисквалификации на следующий сезон не дойдeт.

    Соболеву надо забивать голы, а не проявлять себя таким образом. Он проиграл все единоборства с Рошей, поэтому сделал отчаянный жест. Человек повeл себя ужасно и неправильно: нельзя показывать такие вещи на стадионе, где были дети и женщины.

    Но Соболев признал свою ошибку и принeс извинения. Однако эмоции нужно сдерживать. Интересно, какой будет вердикт КДК и штраф. А ведь ещe и «Спартак» должен назначить ему штраф.

    За такое поведение нужно наказывать по максимуму – суммой с большими нулями. Иначе он пропустит несколько матчей, а зарплата всe равно придeт», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +431

      Боцман52 55 минут назад

      И это про женщин и детей. Что тогда Роша аж два раза показал (не важно по какому поводу). Или в этот момент все женщины и дети отвернулись или глаза закрыли? Надоели уже про женщин и детей, как будто Роша другой жест показал.

      0
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      Рейтинг: +471

      Завулон new new 57 минут назад

      На кол посадить — это первое дело, а уж опосля!.(с)

      0
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      Рейтинг: +14776

      Алексей З 1 час назад

      Кастрируйте его.
      Блдь, в стенке стоят почему прикрывают причиндалы , на трибуне женщины и дели.
      Хватит уже этого лицемерия.

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      Рейтинг: +882

      O-kolesov 1 час назад

      Надо отрубить, чтобы больше не показывал.

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