Канчельскис рассказал, какое наказание будет справедливым для Соболева

Бывший игрок «МЮ» Андрей Канчельскис прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Форвард был удален на 67-й минуте воскресного дерби с ЦСКА (2:1).

Он показал неприличный жест после единоборства с Виллианом Рошей, схватившись за пах.

Спартаковцу грозит дисквалификация от 3 до 6 матчей.

«Соболева однозначно должны дисквалифицировать до конца сезона и оштрафовать на хорошие деньги. Такие вещи надо бить рублeм. Мне кажется, его пожалеют, так как уже концовка чемпионата – до дисквалификации на следующий сезон не дойдeт.

Соболеву надо забивать голы, а не проявлять себя таким образом. Он проиграл все единоборства с Рошей, поэтому сделал отчаянный жест. Человек повeл себя ужасно и неправильно: нельзя показывать такие вещи на стадионе, где были дети и женщины.

Но Соболев признал свою ошибку и принeс извинения. Однако эмоции нужно сдерживать. Интересно, какой будет вердикт КДК и штраф. А ведь ещe и «Спартак» должен назначить ему штраф.

За такое поведение нужно наказывать по максимуму – суммой с большими нулями. Иначе он пропустит несколько матчей, а зарплата всe равно придeт», – сказал Канчельскис.