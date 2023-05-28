«Спартак» и «Пари НН» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

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«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея на счету 53 очка. «Пари НН» с 26 очками идет на 14-й строчке.

Игра первого круга закончилась гостевой победой «Спартака» со счетом 2:1. Голы в составе москвичей забили Шамар Николсон и Квинси Промес.

Матч состоится в воскресенье, 28 мая.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 14:00 мск.

«Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,36. На ничью можно поставить за 5,40. На выигрыш гостей дают 8,60.