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    • «Дурак и дельфин, ведет себя как быдло»: экс-президент «Зенита» – о Соболеве

    «Дурак и дельфин, ведет себя как быдло»: экс-президент «Зенита» – о Соболеве

    Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин раскритиковал нападающего «Спартака» Александра Соболева.

    • В дерби с ЦСКА Соболева удалили за непристойный жест в адрес Виллиана Роши.
    • Нападающий «Спартака» приложил руку к паху.

    – Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел. Потому что у Дзюбы – это личное, кто-то выложил видео в интернет, сам Артем этого не хотел.

    Дзюба, тем не менее, – медийный, далеко не глупый. А Соболев – просто дурак. Вот эта вседозволенность, которая существует для него в «Спартаке», она и привела его к этому поступку. Его же не зря дельфином прозвали: постоянно падает, кричит, ведет себя как быдло.

    Люди смотрят по телевизору, люди смотрят на стадионе – дети, женщины. Ну это кошмар, оскорбление не только соперника из ЦСКА, но и всех, кто смотрит футбол. Я думаю, Соболев заслуживает самого строгого наказания.

    – Можете себе представить, что такое сделает игрок «Зенита»? Это зависит вообще от того, в какой игрок команде, в какой атмосфере, какой там тренер?

    – Конечно, зависит. Я почему и говорю, что вся все недозволенность, что создана для него в «Спартаке», она и проявилась. Сам по себе Соболев – недалекий человек, мягко говоря.

    Бывает, кто-то кого-то ударил на поле, снес, полезут ребята потолкаться. Но, чтобы такое вытворить, я думаю, никто из игроков РПЛ на такое просто не способен. Это крайняя форма хамства. Я такого никогда не видел.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2370

      ПалкоВводецъ (returned) 37 секунд назад

      Каков поп, такой и приход! Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17545

      Garrincha58 39 минут назад

      Дельфины самые умные млекопитающие это не к нему

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3867

      anatolich72 52 минуты назад

      Аршавин не быдло? Кержаков не быдло? Они из зенита,а Соболев быдло.

      3
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      ...
      Рейтинг: +8354

      Беспонтий > anatolich72 25 минут назад

      понаехавшее быдло в разы быстрее становится окончательным
      нежели коренной житель абы какой столицы

      тебе ли это объяснять
      когда привык по отчеству себя ты звать
      а сутки через трое пишешь ахинею

      0
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      Рейтинг: +14761

      Алексей З 54 минуты назад

      Каждая пропитерская шавка наровит укусить Спартак.
      Уроды !!!
      Соболев просто мудак , при чём тут клуб ?
      Вседозволенность это когда за 2-3 тура леги- миллионеры сваливают в отпуск.
      Где такое ещё встретишь.

      2
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      Рейтинг: +19838

      Cleaner > Алексей З 20 минут назад

      Такое встретишь там, где команда за четыре тура до финиша чемпионата стала ЧЕМПИОНОМ! Спартаку с "соболями" такое не грозит. Ржу ни могу!!!...)))

      0
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      Рейтинг: +8354

      Беспонтий > Алексей З 17 минут назад

      а вседозволенность алёша
      когда антоша
      сидеть в тюрьме голландской должен
      ну а ещё почти без прибауток
      то сашу на пятнадцать суток

      0
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      Рейтинг: +14761

      Алексей З > Беспонтий 10 минут назад

      Хсос, а что был суд и Промесу срок дали ?
      Не видел кончно , может вм Миллер доложил , что латтгос за 27 игр будут зарабатывать 5-7 млн €.
      Красиво.

      0
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      Рейтинг: +16615

      Anton01011969 1 час назад

      Туфрин, за своими цыплятами смотри!!!

      1
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      Рейтинг: +19838

      Cleaner 1 час назад

      Что значит КАК? Именно как быдло Соболев себя и ведет. И всегда так себя вел, просто в игре с ЦСКА показал свое говно по полной!...(((

      1
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      Рейтинг: +29722

      JTherry 1 час назад

      еще один придурок из бом.жей высказал свое мнение вроде про Соболева, но и о "женщинах и детях" напомнил, надо же какие все заботливые стали..! а когда на баклан-арене целый "вираж" быдла хором орали: "хей, давай-давай, дзюбу на*уй посылай!" что-то ни одна су.ка про женщин и детей не вспомнила... или, как водится - это другое..?) питер - лицемерный городишко...

      4
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      Рейтинг: +210

      Bez Imeni > Bez Imeni 1 час назад

      За всех то не говори, везде дураков хватает... При что здесь Питер и почему он лицимерный?

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      Рейтинг: +29722

      JTherry > Bez Imeni 49 минут назад

      вот скажи мне: какого х*ра этому бывшему презику (+ Гена Орлов) нужно было давать оценку поведения (еще и с оскорблениями) Соболеву, который играет в другой команде, и игра была не с зенитом, а с цск, при любом удобном случае вспоминая о "женщинах и детях"..? завели одну и ту же пластинку с воскресенья не могут успокоиться... чего такого принципиально нового могли увидеть в этом жесте "женщины и дети"..?) в дерби, когда накал страстей высоковольтный, игроки разговаривают матом, а с трибун несётся сплошная нецензурщина, почему-то никто не помнит, что на трибунах сидят и женщины и дети... а вспоминают лишь при случае, когда надо кого-то загнобить...

      1
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      Рейтинг: +46

      6pbIH 1 час назад

      А Комличенко кто тогда , кит?))

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      Рейтинг: +19838

      Cleaner > 6pbIH 1 час назад

      Комличенко членом на поле НЕ ТРЯСЕТ!...

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      Рейтинг: +24716

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Какую мощную волну разогнал дурной дельфин, просто ураган, третий день бушует.

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      Рейтинг: +19838

      Cleaner > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Потому, как поступок этот ну настолько ниже плинтуса, что клеймо БЫДЛА останется с Соболевым на всю жизнь...(((

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      Рейтинг: +8269

      nik55 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      и что интересно гавкают в основном бо-жи

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