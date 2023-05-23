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  • «Дурак и дельфин, ведет себя как быдло»: экс-президент «Зенита» – о Соболеве

«Дурак и дельфин, ведет себя как быдло»: экс-президент «Зенита» – о Соболеве

23 мая 2023, 13:00
35

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин раскритиковал нападающего «Спартака» Александра Соболева.

  • В дерби с ЦСКА Соболева удалили за непристойный жест в адрес Виллиана Роши.
  • Нападающий «Спартака» приложил руку к паху.

– Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел. Потому что у Дзюбы – это личное, кто-то выложил видео в интернет, сам Артем этого не хотел.

Дзюба, тем не менее, – медийный, далеко не глупый. А Соболев – просто дурак. Вот эта вседозволенность, которая существует для него в «Спартаке», она и привела его к этому поступку. Его же не зря дельфином прозвали: постоянно падает, кричит, ведет себя как быдло.

Люди смотрят по телевизору, люди смотрят на стадионе – дети, женщины. Ну это кошмар, оскорбление не только соперника из ЦСКА, но и всех, кто смотрит футбол. Я думаю, Соболев заслуживает самого строгого наказания.

– Можете себе представить, что такое сделает игрок «Зенита»? Это зависит вообще от того, в какой игрок команде, в какой атмосфере, какой там тренер?

– Конечно, зависит. Я почему и говорю, что вся все недозволенность, что создана для него в «Спартаке», она и проявилась. Сам по себе Соболев – недалекий человек, мягко говоря.

Бывает, кто-то кого-то ударил на поле, снес, полезут ребята потолкаться. Но, чтобы такое вытворить, я думаю, никто из игроков РПЛ на такое просто не способен. Это крайняя форма хамства. Я такого никогда не видел.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (35)
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6pbIH
1684836659
А Комличенко кто тогда , кит?))
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JTherry
1684836835
еще один придурок из бом.жей высказал свое мнение вроде про Соболева, но и о "женщинах и детях" напомнил, надо же какие все заботливые стали..! а когда на баклан-арене целый "вираж" быдла хором орали: "хей, давай-давай, дзюбу на*уй посылай!" что-то ни одна су.ка про женщин и детей не вспомнила... или, как водится - это другое..?) питер - лицемерный городишко...
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anatolich72
1684838666
Аршавин не быдло? Кержаков не быдло? Они из зенита,а Соболев быдло.
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Garrincha58
1684839457
Дельфины самые умные млекопитающие это не к нему
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Михалыч1963
1684843014
Лучше бы Широкова вспомнил , как тот ногами судью метелил . В своем глазу бревна не видят .
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Romeo 123
1684843217
Всё правильно сказал , прав на все 100 . Отстранить на год от футбола пусть дельфинарий моет
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VVM1964
1684843494
Дай оценку Кержакову !!! Или это другое - "это нога, чья надо нога" !!!(((
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NewLife
1684844921
Раскудахтались помойные тролли и немытый официоз. Нашли повод вылить весь накопившийся за сезон хейт на самую любимую команду страны. По вашему Соболь дурак, а зюба ангел, когда в вашей раздевалке показывал гей шоу с Азмуном, после которого еще один ваш ангел ген директор сказал, что зюба показывал, что Зенит сделает со Спартаком - заметьте без каких-либо дисциплинарных последствий. Никакие вы не ангелы и не гегемоны, а дешевая двуличная коррумпированная помойка, которая пользуется админ ресурсом и судейской ангажированностью против других команд РПЛ. Что касается Соболева еще раз повторю свое мнение, что непристойные жесты( как и прочая истерика, хватание судьи за руки и симуляция в исполнении на пример Клаудиньо) должны наказываться же
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Павелий
1684845825
А я что-то не помню его высказываний, когда в середине 2011 Данни "помочился" на угловой флажок, а через год с небольшим не только не закончил с футболом, а был выбран капитаном Зенита.
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JTherry
1684852140
тут выясняются подробности дерби: оказывается, первым начал показывать яйца Роша и делал это несколько раз в течение матча, ответка от Соболева была лишь после удара Роши ему в пах рукой, вот тогда и понеслось - и Карась вдруг прозрел, до этого просто наблюдая за разворачивающимися событиями, и наказав обоих красными карточками... так кто тут быдло, недоумок, мерзкий тип и выродок..?) Брейдо, су.ка вылазь со своим сыном клинером..!!!
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