«Дурак и дельфин, ведет себя как быдло»: экс-президент «Зенита» – о Соболеве

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин раскритиковал нападающего «Спартака» Александра Соболева.

В дерби с ЦСКА Соболева удалили за непристойный жест в адрес Виллиана Роши.

Нападающий «Спартака» приложил руку к паху.

– Дзюба по сравнению с Соболевым – это ангел. Потому что у Дзюбы – это личное, кто-то выложил видео в интернет, сам Артем этого не хотел.

Дзюба, тем не менее, – медийный, далеко не глупый. А Соболев – просто дурак. Вот эта вседозволенность, которая существует для него в «Спартаке», она и привела его к этому поступку. Его же не зря дельфином прозвали: постоянно падает, кричит, ведет себя как быдло.

Люди смотрят по телевизору, люди смотрят на стадионе – дети, женщины. Ну это кошмар, оскорбление не только соперника из ЦСКА, но и всех, кто смотрит футбол. Я думаю, Соболев заслуживает самого строгого наказания.

– Можете себе представить, что такое сделает игрок «Зенита»? Это зависит вообще от того, в какой игрок команде, в какой атмосфере, какой там тренер?

– Конечно, зависит. Я почему и говорю, что вся все недозволенность, что создана для него в «Спартаке», она и проявилась. Сам по себе Соболев – недалекий человек, мягко говоря.

Бывает, кто-то кого-то ударил на поле, снес, полезут ребята потолкаться. Но, чтобы такое вытворить, я думаю, никто из игроков РПЛ на такое просто не способен. Это крайняя форма хамства. Я такого никогда не видел.