Геркус вмешивался в работу тренеров «Торпедо»: он давал указания, кого ставить в состав

Спортивный агент Антон Смирнов сообщил, что экс-президент «Торпедо» Илья Геркус влиял на решения тренерского штаба клуба.

«Бывший президент «Торпедо» Илья Геркус вмешивался в работу тренерского штаба клуба и как минимум главному тренеру «Торпедо» Николаю Ковардаеву давал указания, кого ставить в состав.

Радует одно. Ковардаев недавно продлил контракт с «Торпедо-2» и работает весьма неплохо. А Геркуса давно в клубе нет.

Принято считать, что Геркус весь из себя такой прогрессивный управленец, он старается иметь хорошую прессу и репутацию. Но на самом деле, по мне, так это самый натуральный посторонний от футбола специалист и непрофессионал, для которого «Торпедо» было временным пристанищем.

Именно он привел в команду Талалаева и всех непонятных югославов и иных легионеров. А теперь еще выясняется, что он давал указания главному тренеру, кого ставить, а кого нет.

Но и Ковардаева я гладить по головке не стану. При всем уважении, надо иметь яйца, чтобы самостоятельно принимать решения. У Ковардаева их не оказалось. Поэтому он во Второй лиге. Хотя по отзывам футболистов – он лучшее, что с ними произошло в этом сезоне в плане тренировочного процесса.

Ковардаев был главным тренером «Торпедо» с 18 августа по 13 октября», – написал Смирнов в телеграме.