Бальде определил переломный момент в матче «Спартак» – ЦСКА

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде назвал переломный момент в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
«Думаю, как раз наше с Мозесом появление на поле стало переломным моментом. Мы привнесли свежесть в действия команды. Старались обыгрывать один в один, держать мяч, добавлять скорости.
Хоть мы вышли и не с первых минут, но мы все – одна команда. И я рад, что получилось помочь «Спартаку» в этой встрече, – сказал Бальде.
- «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ.
- Отставание от ЦСКА – одно очко.
Источник: «Спорт-Экспресс»