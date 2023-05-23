Бальде определил переломный момент в матче «Спартак» – ЦСКА

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде назвал переломный момент в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Думаю, как раз наше с Мозесом появление на поле стало переломным моментом. Мы привнесли свежесть в действия команды. Старались обыгрывать один в один, держать мяч, добавлять скорости.

Хоть мы вышли и не с первых минут, но мы все – одна команда. И я рад, что получилось помочь «Спартаку» в этой встрече, – сказал Бальде.