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  • Бальде определил переломный момент в матче «Спартак» – ЦСКА

Бальде определил переломный момент в матче «Спартак» – ЦСКА

23 мая 2023, 09:44
5

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде назвал переломный момент в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Думаю, как раз наше с Мозесом появление на поле стало переломным моментом. Мы привнесли свежесть в действия команды. Старались обыгрывать один в один, держать мяч, добавлять скорости.

Хоть мы вышли и не с первых минут, но мы все – одна команда. И я рад, что получилось помочь «Спартаку» в этой встрече, – сказал Бальде.

  • «Спартак» поднялся на второе место в РПЛ.
  • Отставание от ЦСКА – одно очко.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Кейта Бальде
Комментарии (5)
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JTherry
1684829218
в общем, так и было, с выходом на поле Мозеса и Бальде, Спартак задавил цска мощью атак, на что у меринов не было сил отбивать атаки, кроме, как с нарушением правил...)
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A-61
1684830153
Переломный момент - неправильное назначение пенальти!
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Таврида
1684834899
Бальде красиво нырнул с толчком двумя ногами. Соболева с поля убрали, но выпавшее знамя подхватили новые бойцы.
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