Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль полностью устраивает московский клуб.

«Абаскаль полностью устраивает «Спартак». В клубе отмечают максимальное внимание к деталям, которое в первое время даже удивляло. Например, испанец лично следит за экипировкой не только футболистов, но и персонала.

Бывали случаи, когда он без объяснений разворачивал с тренировки членов административного штаба за несоответствующую одежду», – сообщает Metaratings.