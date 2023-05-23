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    Абаскаль полностью устраивает «Спартак»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль полностью устраивает московский клуб.

    «Абаскаль полностью устраивает «Спартак». В клубе отмечают максимальное внимание к деталям, которое в первое время даже удивляло. Например, испанец лично следит за экипировкой не только футболистов, но и персонала.

    Бывали случаи, когда он без объяснений разворачивал с тренировки членов административного штаба за несоответствующую одежду», – сообщает Metaratings.

    • Испанец в «Спартаке» с лета.
    • Он пришел из «Базеля».
    • Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 08:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2363

      ПалкоВводецъ (returned) 5 минут назад

      Шлаку шлак! Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33814

      oyabun 1 час назад

      Ну если такая строгость по отношению к экипировке персонала как то повлияет на улучшение игры, то мы, конечно только ЗА! Но вообще странно, что в качестве позитивных аргументов в пользу дальнейшего сотрудничества с испанцем прозвучало только это.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +795

      Янвapь 69 1 час назад

      Да похер на Абаскалей - просто надо чаще встречаться .... с судьями

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2516

      alefreddy 1 час назад

      хорошо что внимательный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5802

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Чехорда надоела, Абаскаль так Аб...скакаль

      0
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