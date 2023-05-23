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Абаскаль полностью устраивает «Спартак»

23 мая 2023, 08:32
6

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль полностью устраивает московский клуб.

«Абаскаль полностью устраивает «Спартак». В клубе отмечают максимальное внимание к деталям, которое в первое время даже удивляло. Например, испанец лично следит за экипировкой не только футболистов, но и персонала.

Бывали случаи, когда он без объяснений разворачивал с тренировки членов административного штаба за несоответствующую одежду», – сообщает Metaratings.

  • Испанец в «Спартаке» с лета.
  • Он пришел из «Базеля».
  • Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1684820940
Чехорда надоела, Абаскаль так Аб...скакаль
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alefreddy
1684823292
хорошо что внимательный
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oyabun
1684824283
Ну если такая строгость по отношению к экипировке персонала как то повлияет на улучшение игры, то мы, конечно только ЗА! Но вообще странно, что в качестве позитивных аргументов в пользу дальнейшего сотрудничества с испанцем прозвучало только это.
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ААМ
1684836388
Каждому своё, а СПАМу Абаскаль
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zigbert
1684850041
Никто не знает какой тренер получится из Абаскаля. Но хорошо что руководство доверяет ему а это залог к продуктивной работе.
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