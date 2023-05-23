Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль полностью устраивает московский клуб.
«Абаскаль полностью устраивает «Спартак». В клубе отмечают максимальное внимание к деталям, которое в первое время даже удивляло. Например, испанец лично следит за экипировкой не только футболистов, но и персонала.
Бывали случаи, когда он без объяснений разворачивал с тренировки членов административного штаба за несоответствующую одежду», – сообщает Metaratings.
- Испанец в «Спартаке» с лета.
- Он пришел из «Базеля».
- Зимой «Спартак» продлил контракт с Абаскалем до 2025 года.
Источник: Metaratings