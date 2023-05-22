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Оздоев объяснил провальный этап карьеры Дзюбы в Турции

22 мая 2023, 21:21

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев порассуждал о том, почему Артему Дзюбе не удалось заиграть в Турции.

  • Российский нападающий с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
  • Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

«Я бы не сказал, что Артем провалился. Он сам говорит это в плане того, что ощущает так, наверно. Но в первую очередь, мне кажется, ошибка Артема была в том, что он невнимательно изучил саму структуру клуба.

Перед переходом в «Фатих» я изучал, как они вообще играют, в какой футбол. У нас Артем 20 голов забил бы за сезон. В нашей команде нацеленность на нападающего. Мы играем на нападающего, поэтому и забивает нападающий.

«Адана» играет на крайних хавов. Это единственная команда, которая практически не разыгрывает от вратаря. В Турции практически все команды разыгрывают от вратаря. А у них или вратарь сразу бьет, или защитник дает диагональ.

У них два быстрых крайних хава. Они в зону бьют, и они бегут. А нападающий играет роль, оттягивая защитников. Им нужен очень мобильный нападающий. У них полузащитники забили больше, чем нападающий.

Это не команда Дзюбы была. У них до этого играл Балотелли. У них нацеленность была другая: они играли на Балотелли.

И тут не сложился до конца пазл. У них любое движение: раз-два и туда, и все поддерживают», – объяснил Оздоев.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Турция. Суперлига Адана Демирспор Карагюмрюк Дзюба Артем Оздоев Магомед
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