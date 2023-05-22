Агент Лунева прокомментировал уход вратаря из «Байера»

Антон Смирнов, агент Андрея Лунева, высказался о том, что российский голкипер покинул «Байер».

«Конечно, мы ожидали, что контракт с Андреем не будет продлeн. Такие разговоры были ещe в прошлом году.

Зимой клуб подписал нового вратаря, а Андрей весь год был с травмой. Другого исхода сложно было ожидать.

Но даже если бы нам сделали предложение, а оно могло быть, то с нашей стороны вряд ли было бы желание остаться. Нужно играть и иметь игровую практику.

Получилось так, как получилось. Стать бронзовым призeром Бундеслиги и поиграть с такими партнeрами – это колоссальный опыт.

Будущее? Понимания пока что нет. Сейчас главное – здоровье! Много разных разговоров ведeтся: где-то слухи, а где-то фейки.

В первую очередь мы отталкиваемся от состояния Андрея. Надеюсь, что в ближайшее время оно наладится, и мы начнeм рассматривать разные варианты», – заявил агент.