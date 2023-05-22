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    Агент Лунева прокомментировал уход вратаря из «Байера»

    Антон Смирнов, агент Андрея Лунева, высказался о том, что российский голкипер покинул «Байер».

    «Конечно, мы ожидали, что контракт с Андреем не будет продлeн. Такие разговоры были ещe в прошлом году.

    Зимой клуб подписал нового вратаря, а Андрей весь год был с травмой. Другого исхода сложно было ожидать.

    Но даже если бы нам сделали предложение, а оно могло быть, то с нашей стороны вряд ли было бы желание остаться. Нужно играть и иметь игровую практику.

    Получилось так, как получилось. Стать бронзовым призeром Бундеслиги и поиграть с такими партнeрами – это колоссальный опыт.

    Будущее? Понимания пока что нет. Сейчас главное – здоровье! Много разных разговоров ведeтся: где-то слухи, а где-то фейки.

    В первую очередь мы отталкиваемся от состояния Андрея. Надеюсь, что в ближайшее время оно наладится, и мы начнeм рассматривать разные варианты», – заявил агент.

    • Лунев был в «Байере» с июля 2021 года.
    • За 2 сезона голкипер провел 3 матча и пропустил 4 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6472

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      3 матча за 2 сезона... Действительно - колоссальный опыт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3552

      FRZZ 2 часа назад

      Азербайджанский Карабах вроде хотел подписывать его.

      0
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