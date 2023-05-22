Каррера прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об успехах «Зенита» в последние годы.

– «Зенит» оформил пятое чемпионство подряд. О чем это говорит для вас?

– Это говорит о том, что «Зенит» хорошо работал на поле в последние годы, а также о том, что у клуба были хорошие планы, которые они выполнили.

– После ухода из «Спартака» вы могли представить, что клуб не будет становиться чемпионом в следующие шесть лет? Для вас это шок?

– После того, как я ушел из «Спартака», не думал, что «Зенит» будет становиться чемпионом в следующие годы. Полагал, что у «Спартака» больше всего шансов остановить подавляющую мощь команды из Санкт-Петербурга.