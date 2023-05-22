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    Каррера прокомментировал доминирование «Зенита» в РПЛ

    Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об успехах «Зенита» в последние годы.

    «Зенит» оформил пятое чемпионство подряд. О чем это говорит для вас?

    – Это говорит о том, что «Зенит» хорошо работал на поле в последние годы, а также о том, что у клуба были хорошие планы, которые они выполнили.

    – После ухода из «Спартака» вы могли представить, что клуб не будет становиться чемпионом в следующие шесть лет? Для вас это шок?

    – После того, как я ушел из «Спартака», не думал, что «Зенит» будет становиться чемпионом в следующие годы. Полагал, что у «Спартака» больше всего шансов остановить подавляющую мощь команды из Санкт-Петербурга.

    • «Спартак» с Каррерой выигрывал РПЛ в 2017 году.
    • Сейчас тренер без работы.
    • «Зенит» взял 5 чемпионств подряд под руководством Сергея Семака.

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    Источник: «РБ Спорт»

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