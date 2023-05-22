Кушанашвили призвал пожизненно дисквалифицировать Соболева

Журналист Отар Кушанашвили оценил поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Сергей Карасев удалил Соболева за неприличный жест в адрес Роши.

Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.

После игры Соболев извинился.

«Жест Соболева омерзителен. Одна зарплата Александра – зарплата моего папы за всю жизнь. За такие деньги я бы извинялся всю жизнь. Случившееся – это безобразно.

Показывать это, зная, что по федеральному каналу идет трансляция, – это отлучение от футбола, *** [нафиг]. Я такое могу простить только Диего Симеоне и Криштиану Роналду. А упоминание Соболева в контексте Симеоне и Роналду вам не кажется кощунственным?

Конечно, Соболева нужно отлучить от футбола навсегда за эту *** [фигню]» – сказал Кушанашвили в видео, опубликованном в телеграм-канале Виктора Ладненко.

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