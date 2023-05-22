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  • Кушанашвили призвал пожизненно дисквалифицировать Соболева

Кушанашвили призвал пожизненно дисквалифицировать Соболева

22 мая 2023, 18:06
32

Журналист Отар Кушанашвили оценил поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

  • Сергей Карасев удалил Соболева за неприличный жест в адрес Роши.
  • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.
  • После игры Соболев извинился.

«Жест Соболева омерзителен. Одна зарплата Александра – зарплата моего папы за всю жизнь. За такие деньги я бы извинялся всю жизнь. Случившееся – это безобразно.

Показывать это, зная, что по федеральному каналу идет трансляция, – это отлучение от футбола, *** [нафиг]. Я такое могу простить только Диего Симеоне и Криштиану Роналду. А упоминание Соболева в контексте Симеоне и Роналду вам не кажется кощунственным?

Конечно, Соболева нужно отлучить от футбола навсегда за эту *** [фигню]» – сказал Кушанашвили в видео, опубликованном в телеграм-канале Виктора Ладненко.

Финальные матчи сезона уже совсем близко: предскажите исходы и сорвите куш!

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр
Комментарии (32)
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Красногорск_Фан
1684768623
Вспоминаю Евангельскую притчу про бревно и соломинку в глазу. Уж кто бы говорил.
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Эном айс
1684769543
Странно ,что матёрое дерьмо смеет обсуждать заблудшую какашку.. С такой ТВродословной, как у Отарика место даже в аду будет около туалета...
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DOCTOR PENALTY
1684769938
Если уж Соболева дисквалифицировать пожизненно, то только в паре с Кушанашвили.
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R_a_i_n
1684772223
На месте руководства, я бы начал искать нового напа.
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Мортус
1684772948
Навсегда то нет. А вот матчей 6 я бы этому телу впаял. Ибо не в первой уже дикий перформанс закатывает. Всё прощают почему-то. Доколе??!!! Задрал уже.
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alex1951
1684773005
Верховный Судья Кушакошвильи,сказал не юридически ,а использовал ненормативную лексику... Закусывать надо генецвале...и ващее без тебя разберутся ...и ней мноха...чачу))))
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Plyash
1684773399
Как бы хотел я послать этого придурка Отара на х@й,да вспомнил,что он уже туда давно послан и ещё не вернулся...Отдыхай там подольше,паршивая безмозглая журналюга.
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dim29
1684781788
Давайте не будем заниматься ленчеваниев.где Вы были когда Акинфей в прямом эфире много грязи сказал.тут помню .там не вижу.будьте последовательны в своих оценках эпизода.в годах человек.а кое-кому значит можно.
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шахта Заполярная
1684785044
О таких, как этот журналюг, либо хорошо, либо помолчать, я помолчу от греха.
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ААМ
1684813627
Это тот редчайший случай, когда я согласен с Кушанашвили.
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