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    • Кушанашвили призвал пожизненно дисквалифицировать Соболева

    Кушанашвили призвал пожизненно дисквалифицировать Соболева

    Журналист Отар Кушанашвили оценил поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

    • Сергей Карасев удалил Соболева за неприличный жест в адрес Роши.
    • Бразилец также был удален – за то что показал аналогичный жест арбитрам, пытаясь подтолкнуть их к наказанию для соперника.
    • После игры Соболев извинился.

    «Жест Соболева омерзителен. Одна зарплата Александра – зарплата моего папы за всю жизнь. За такие деньги я бы извинялся всю жизнь. Случившееся – это безобразно.

    Показывать это, зная, что по федеральному каналу идет трансляция, – это отлучение от футбола, *** [нафиг]. Я такое могу простить только Диего Симеоне и Криштиану Роналду. А упоминание Соболева в контексте Симеоне и Роналду вам не кажется кощунственным?

    Конечно, Соболева нужно отлучить от футбола навсегда за эту *** [фигню]» – сказал Кушанашвили в видео, опубликованном в телеграм-канале Виктора Ладненко.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +41

      gurov. 2 минуты назад

      ТЫ КУДА ЧУРКА ЛЕЗЕШЬ БЕЗ ТЕБЯ РАЗБЕРЕМСЯ.ПАНАЕХАЛИ.

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      Рейтинг: +7086

      Красногорск_Фан 6 минут назад

      Вспоминаю Евангельскую притчу про бревно и соломинку в глазу. Уж кто бы говорил.

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