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  • Канчельскис: «Карасев безобразно отработал на дерби «Спартак» – ЦСКА

Канчельскис: «Карасев безобразно отработал на дерби «Спартак» – ЦСКА

22 мая 2023, 16:39
7

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

«Игра «Спартак» – ЦСКА получилось хорошей, был отличный накал. Но, как обычно, судьи творят безобразие: вроде первый тайм отработали хорошо, а во втором случилось непонятно что. В любом случае дерби есть дерби. Но ничья была бы закономерным результатом.

Судейство Карасeва? Роша просто показал, что сделал Соболев, – за такое удалять нельзя. И такие пенальти вообще нельзя давать.

Почему судьи стали такими перепуганными? Раньше они брали на себя ответственность, а сейчас боятся решение принять – ходят смотреть этот телевизор. Телевизора дома нет? Подарите им по телевизору.

Что вы делаете с футболом? Это контактный вид спорта, а вы по каждому поводу бегаете телевизор смотреть. Я считаю, Карасeв отработал безобразно. Особенно во втором тайме», – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Канчельскис Андрей Карасев Сергей
Комментарии (7)
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RUSARM
1684763822
Согласен полностью,карась чудак испортил дерби!!!
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JTherry
1684764396
выжившего из ума Канчельсикса замучили вопросами СМИ "проклятущие", под "пытками" Андрюха ответы на вопросы даёт... Карася критиковать вздумал, а правила футбола сильно изменились с тех пор, как Андрюша брал в руки мячик...) может, по этому его никто всерьез не воспринимает на тренерском мостике..?
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DOCTOR PENALTY
1684764457
Жму руку, Андрей! Прав 100%! Не нужны нам такие победы, они позорят клуб.
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заткнитемнерот
1684764735
Канчельскис безобразно откомментировал судейство Карасева
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NewLife
1684770545
Глупая логика или ее полное отсутствие. Если бы Соболь дал в морду судье, а Роша бы показал судье, что сделал Соболь ("процитировал"), то Рошу не удалять ?
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FCSpartakM
1684770968
в первом тайме профукали чистый гол Игнатова. По Роше, надо быть отбитым олухом,чтобы оправдывать этого додика. Если соболь снял бы трусы и показал ж, роша бы сделал так же?Какая разница в посыле, если технически это два одинаковых жества
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