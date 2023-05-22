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    • Канчельскис: «Карасев безобразно отработал на дерби «Спартак» – ЦСКА

    Канчельскис: «Карасев безобразно отработал на дерби «Спартак» – ЦСКА

    Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

    «Игра «Спартак» – ЦСКА получилось хорошей, был отличный накал. Но, как обычно, судьи творят безобразие: вроде первый тайм отработали хорошо, а во втором случилось непонятно что. В любом случае дерби есть дерби. Но ничья была бы закономерным результатом.

    Судейство Карасeва? Роша просто показал, что сделал Соболев, – за такое удалять нельзя. И такие пенальти вообще нельзя давать.

    Почему судьи стали такими перепуганными? Раньше они брали на себя ответственность, а сейчас боятся решение принять – ходят смотреть этот телевизор. Телевизора дома нет? Подарите им по телевизору.

    Что вы делаете с футболом? Это контактный вид спорта, а вы по каждому поводу бегаете телевизор смотреть. Я считаю, Карасeв отработал безобразно. Особенно во втором тайме», – сказал Канчельскис.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +366

      заткнитемнерот 1 час назад

      Канчельскис безобразно откомментировал судейство Карасева

      1
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      Рейтинг: +24708

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жму руку, Андрей! Прав 100%! Не нужны нам такие победы, они позорят клуб.

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      Рейтинг: +14744

      Алексей З > DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Где ваш Андрей был когда на Комличенко пенальти давали или этот "специалист" только на Спартаке заточен , Больше платят ?

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      Рейтинг: +29669

      JTherry 1 час назад

      выжившего из ума Канчельсикса замучили вопросами СМИ "проклятущие", под "пытками" Андрюха ответы на вопросы даёт... Карася критиковать вздумал, а правила футбола сильно изменились с тех пор, как Андрюша брал в руки мячик...) может, по этому его никто всерьез не воспринимает на тренерском мостике..?

      1
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      Рейтинг: +676

      RUSARM 1 час назад

      Согласен полностью,карась чудак испортил дерби!!!

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      Рейтинг: +771

      Янвapь 69 1 час назад

      В последних семи турах хряки только в матче с Химками не смогли нагнуть судью. И это был Кукуляк, а вот остальные свистки ведут себя просто, как свинские проститутки, что ни игра, то у хряков левые незаработанные очки

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