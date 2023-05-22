Канчельскис: «Карасев безобразно отработал на дерби «Спартак» – ЦСКА

Экс-игрок «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

«Игра «Спартак» – ЦСКА получилось хорошей, был отличный накал. Но, как обычно, судьи творят безобразие: вроде первый тайм отработали хорошо, а во втором случилось непонятно что. В любом случае дерби есть дерби. Но ничья была бы закономерным результатом.

Судейство Карасeва? Роша просто показал, что сделал Соболев, – за такое удалять нельзя. И такие пенальти вообще нельзя давать.

Почему судьи стали такими перепуганными? Раньше они брали на себя ответственность, а сейчас боятся решение принять – ходят смотреть этот телевизор. Телевизора дома нет? Подарите им по телевизору.

Что вы делаете с футболом? Это контактный вид спорта, а вы по каждому поводу бегаете телевизор смотреть. Я считаю, Карасeв отработал безобразно. Особенно во втором тайме», – сказал Канчельскис.