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Губерниев назвал самый популярный клуб России

22 мая 2023, 13:07
6

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает «Спартак» самым популярным клубом страны.

«Спартак» всегда стоял особняком. И стоит особняком. Мы говорим про «Спартак» не просто как про самый популярный клуб России. Народная команда в РФ одна. Это не «Динамо», не «Зенит» и не ЦСКА. Это «Спартак», – сказал журналист.

  • «Спартак» основан в 1922 году.
  • Статус самого популярного клуба страны подтверждается исследованием «Яндекса».
  • У «Спартака» 38 трофеев – максимум в России.

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Источник: ютуб-канал Сергея Минаева
Россия. Премьер-лига Спартак Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
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Plyash
1684750524
Что правда,то правда.В России нет ещё пока команды лучше Спартака.
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шахта Заполярная
1684750890
Правда. Сейчас немытые набегут, кастрюли и прочий ржавый металлолом.
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Александр.Т.
1684752018
Походу премии на матч тв его решили ха-ха-ха
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Павелий
1684755537
Только Миллеру не говорите. Он так старается, но даже бесплатная раздача билетов на матчи не помогает.
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НикКин
1684757004
Бред бредом я точно могу сказать что самыми не популярными клубами был спартак а теперь еще и зенит когда зенит еще не гремел все не навидели спартак так с хера ли он популярным стал
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