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    Губерниев назвал самый популярный клуб России

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает «Спартак» самым популярным клубом страны.

    «Спартак» всегда стоял особняком. И стоит особняком. Мы говорим про «Спартак» не просто как про самый популярный клуб России. Народная команда в РФ одна. Это не «Динамо», не «Зенит» и не ЦСКА. Это «Спартак», – сказал журналист.

    • «Спартак» основан в 1922 году.
    • Статус самого популярного клуба страны подтверждается исследованием «Яндекса».
    • У «Спартака» 38 трофеев – максимум в России.

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    Источник: ютуб-канал Сергея Минаева

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    Сегодня, 13:07
    Комментарии5
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      Рейтинг: +476

      НикКин 32 минуты назад

      Бред бредом я точно могу сказать что самыми не популярными клубами был спартак а теперь еще и зенит когда зенит еще не гремел все не навидели спартак так с хера ли он популярным стал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5964

      Павелий 57 минут назад

      Только Миллеру не говорите. Он так старается, но даже бесплатная раздача билетов на матчи не помогает.

      4
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      Рейтинг: +194

      Александр.Т. 1 час назад

      Походу премии на матч тв его решили ха-ха-ха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2980

      шахта Заполярная 2 часа назад

      Правда.
      Сейчас немытые набегут, кастрюли и прочий ржавый металлолом.

      6
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      Рейтинг: +14574

      playsh 2 часа назад

      Что правда,то правда.В России нет ещё пока команды лучше Спартака.

      8
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