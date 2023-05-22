Губерниев назвал самый популярный клуб России

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает «Спартак» самым популярным клубом страны.

«Спартак» всегда стоял особняком. И стоит особняком. Мы говорим про «Спартак» не просто как про самый популярный клуб России. Народная команда в РФ одна. Это не «Динамо», не «Зенит» и не ЦСКА. Это «Спартак», – сказал журналист.