Губерниев назвал самый популярный клуб России

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев считает «Спартак» самым популярным клубом страны.
«Спартак» всегда стоял особняком. И стоит особняком. Мы говорим про «Спартак» не просто как про самый популярный клуб России. Народная команда в РФ одна. Это не «Динамо», не «Зенит» и не ЦСКА. Это «Спартак», – сказал журналист.
- «Спартак» основан в 1922 году.
- Статус самого популярного клуба страны подтверждается исследованием «Яндекса».
- У «Спартака» 38 трофеев – максимум в России.
Источник: ютуб-канал Сергея Минаева