«Это было за гранью»: гендиректор ЦСКА – о провокации Соболева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев дал комментарии по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Спартака».

ЦСКА уступил со счетом 1:2.

В середине 2-го тайма Александр Соболев и Виллиан Роша были удалены после провокации форварда «Спартака».

Он показал неприличный жест, схватившись за пах.

ЦСКА обратится в ЭСК как минимум по двум моментам в дерби.

«Поведение Соболева? На мой взгляд, есть контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, который должен в этой ситуации разобраться, тем более получается, что рецидив.

Конечно, понятно, что дерби, эмоции, но это было немного за гранью, точнее не немного.

По каким эпизодам обращение в ЭСК? Сначала изучим все материалы, в том числе видеоматериалы, протокол, который оформляется после матча, после этого примем решение.

Но пока из того, что лично я видел, я считаю, что как минимум по красной карточке Роши мы точно будем обращаться, хочется понять логику, потому что никто в команде и у экранов телевизоров не понял, что произошло.

Сама игра получилась яркой, команды старались победить. Считаю, что ничья была бы более закономерным результатом, но это футбол.

Опять же, когда удаляют центрального защитника, достаточно сложно перестроиться в таком матче. Поэтому мы расстроены результатом, но мы считаем, что мы играли не хуже «Спартака».

Опять же, все в наших руках, мы опережаем «Спартак», борьба обострилась, но мы уверены в себе», – сказал Бабаев.