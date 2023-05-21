Виллиан Роша – о Соболеве: «Повернулся ко мне и потрогал свой причиндал»

Ну конечно, когда он показывал судьям чем его обидели, женщины и дети не смотрели на поле... Или когда показываешь на зло сопернику, то нельзя, а когда показываешь с целью объяснения - то можно? Че за тупость..
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем удалении в матче против «Спартака» (1:2).
«Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям.
Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», – сказал Роша.
- Матч обслуживал Сергей Карасев.
- Он удалил Соболева на 69-й минуте за неприличный жест в адрес Роши.
- Бразилец также был удален.