Виллиан Роша – о Соболеве: «Повернулся ко мне и потрогал свой причиндал»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем удалении в матче против «Спартака» (1:2).

«Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям.

Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», – сказал Роша.