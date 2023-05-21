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  • Виллиан Роша – о Соболеве: «Повернулся ко мне и потрогал свой причиндал»

Виллиан Роша – о Соболеве: «Повернулся ко мне и потрогал свой причиндал»

21 мая 2023, 20:15
26

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем удалении в матче против «Спартака» (1:2).

«Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям.

Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», – сказал Роша.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Соболев Александр Роша Виллиан
Комментарии (26)
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ivany4
1684690614
Ну зачесалось.))) А ты повторять начал, да не один раз. Да в сторону судьи. Яблочко от пальмы не далеко укатилось.))
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dim29
1684690995
Ну сам говорит про детей и тут же сам себе противоречит,показал такой же жест,дурак не иначе.
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JTherry
1684694109
"На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям..." ...поэтому Роша показал этот жест аж два раза, что все женщины и дети его поняли...) мерзкий тип..! дисквалифицировать это конское позорище матчей на 10, чтобы причиндалами не махал, мерси, клинер за подсказку..!))) позор конюшне..!!!
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шахта Заполярная
1684694565
Соболев - посмотри что у меня есть, а у тебя такого нет. Как нет, и показал пипетку два раза.
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maygli
1684694782
А я доволен, что этих двух недоумков удалили. они своим поведением портили всё впечатление от игры. Их не стало и пошёл нормальный футбол. Я вообще хотел, чтоб этого нервного заменили после первого тайма. И Роша тоже не подарок, провокатор ещё тот. Короче по заслугам обоим.
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rash1959
1684694852
Стало обидно, что не твой?
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dragon922
1684699140
а ничего что Роша падая ударил Соболева в пах ????
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vadikrew
1684699820
Ну конечно, когда он показывал судьям чем его обидели, женщины и дети не смотрели на поле... Или когда показываешь на зло сопернику, то нельзя, а когда показываешь с целью объяснения - то можно? Че за тупость..
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rammax fcsm
1684703141
подлец, нарочно пытался ударить Соболева по яйцам, не попал, за что получил адекватный ответ, ещё смеет тявкать? подлец и провокатор!! специально хотел нанести травму Саше, ещё и метил в пах!!! ПОДОНОК и ГНИДА!!
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Дядя Серёжа
1684722572
Очень натурально донёс...
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