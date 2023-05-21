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    • Виллиан Роша – о Соболеве: «Повернулся ко мне и потрогал свой причиндал»

    Виллиан Роша – о Соболеве: «Повернулся ко мне и потрогал свой причиндал»

    Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своем удалении в матче против «Спартака» (1:2).

    «Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям.

    Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи. Надо посмотреть повтор, я не пытался показать этот жест судье, я пытался донести судье, что показали мне», – сказал Роша.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +107

      vadikrew 29 минут назад

      Ну конечно, когда он показывал судьям чем его обидели, женщины и дети не смотрели на поле... Или когда показываешь на зло сопернику, то нельзя, а когда показываешь с целью объяснения - то можно? Че за тупость..

      1
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      Рейтинг: +84

      dragon922 40 минут назад

      а ничего что Роша
      падая ударил Соболева в пах ????

      2
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      Рейтинг: +4196

      Ziklop 1 час назад

      был бы умней остался бы на поле!

      0
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      Рейтинг: +6369

      rash1959 1 час назад

      Стало обидно, что не твой?

      2
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      Рейтинг: +5928

      maygli 1 час назад

      А я доволен, что этих двух недоумков удалили. они своим поведением портили всё впечатление от игры. Их не стало и пошёл нормальный футбол. Я вообще хотел, чтоб этого нервного заменили после первого тайма. И Роша тоже не подарок, провокатор ещё тот. Короче по заслугам обоим.

      2
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      Рейтинг: +2963

      шахта Заполярная 1 час назад

      Соболев - посмотри что у меня есть, а у тебя такого нет. Как нет, и показал пипетку два раза.

      2
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      Рейтинг: +5928

      maygli > шахта Заполярная 1 час назад

      )))

      0
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      Рейтинг: +29608

      JTherry 2 часа назад

      "На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительно относиться к этим людям..."
      ...поэтому Роша показал этот жест аж два раза, что все женщины и дети его поняли...) мерзкий тип..! дисквалифицировать это конское позорище матчей на 10, чтобы причиндалами не махал, мерси, клинер за подсказку..!))) позор конюшне..!!!

      3
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      Рейтинг: +106

      BVG4 > JTherry 1 час назад

      А Соболеву Орден мужества и никаких дисквалификаций?

      0
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      Рейтинг: +29608

      JTherry > BVG4 5 минут назад

      Соболева не оправдываю, свое он получит от тренера, может быть, даже "Орден мужества"...) но и Роше нечего целку из себя строить, чтобы показывая на пах, говорить про "уважение к женщинам и детям"...

      0
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      Рейтинг: +716

      dim29 2 часа назад

      Ну сам говорит про детей и тут же сам себе противоречит,показал такой же жест,дурак не иначе.

      6
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      Рейтинг: +639

      Baggio1986 > dim29 2 часа назад

      При чем два раза показал))))

      6
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      Рейтинг: +716

      dim29 > Baggio1986 2 часа назад

      так я и говорю,дурак,не иначе.

      3
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      Рейтинг: +1736

      Кронштадт65 3 часа назад

      а я всегда говорил что соболь чмошник

      2
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      Рейтинг: +10872

      ivany4 3 часа назад

      Ну зачесалось.)))
      А ты повторять начал, да не один раз. Да в сторону судьи.
      Яблочко от пальмы не далеко укатилось.))

      5
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      Рейтинг: +16

      R1val > ivany4 2 часа назад

      Тоже не понятно, как болельщику ЦСКА. Раз говоришь про детей и женщин, то зачем показывать на себе, на ВАРе бы разобрались, если что. Даже отсутствие красных со стороны Соболева и Роши были бы лучшим вариантом, чем красная для обоих. Потом команда была эмоциями не на футбольном поле. В любом случае спорное решение, но чуть умней сыграй Роша в этом моменте, красная карточка могла быть показана только Соболеву.

      5
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      Рейтинг: +10872

      ivany4 > R1val 2 часа назад

      Есть поговорка, в споре двух дураков один должен быть умнее. Тогда это принесет свои плоды.

      4
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