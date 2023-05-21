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    • Агент: «Моя цель – обеспечить конец карьеры Вагнера в ЦСКА»

    Агент: «Моя цель – обеспечить конец карьеры Вагнера в ЦСКА»

    Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера, намерен вернуть игрока в московский клуб.

    «Нам с Вагнером очень приятно, что болельщики из России по-прежнему за ним следят и радуются каждому его результативному действию вместе с нами. У меня есть цель – сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА. Уверен, что. случись возвращение в 2020 году, Лав не подвeл бы клуб, который считает родным для себя», – сказал Эвандро.

    • Вагнер играет в бразильской Серии В за «Спорт Ресифи».
    • У бразильца за ЦСКА 259 матчей, 124 гола и 53 ассиста.
    • Сейчас 38-летний Вагнер стоит 250 тысяч евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5332

      PAREVG. 1 час назад

      Да кому он нужен в 40 лет, разве только прощальный матч провести...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1322

      Таврида 2 часа назад

      Вагнера Лава вернуть, Заболотного - за дверь.

      0
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