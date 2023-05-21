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  • Агент: «Моя цель – обеспечить конец карьеры Вагнера в ЦСКА»

Агент: «Моя цель – обеспечить конец карьеры Вагнера в ЦСКА»

21 мая 2023, 12:43
2

Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера, намерен вернуть игрока в московский клуб.

«Нам с Вагнером очень приятно, что болельщики из России по-прежнему за ним следят и радуются каждому его результативному действию вместе с нами. У меня есть цель – сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА. Уверен, что. случись возвращение в 2020 году, Лав не подвeл бы клуб, который считает родным для себя», – сказал Эвандро.

  • Вагнер играет в бразильской Серии В за «Спорт Ресифи».
  • У бразильца за ЦСКА 259 матчей, 124 гола и 53 ассиста.
  • Сейчас 38-летний Вагнер стоит 250 тысяч евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (2)
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Таврида
1684667835
Вагнера Лава вернуть, Заболотного - за дверь.
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PAREVG.
1684671446
Да кому он нужен в 40 лет, разве только прощальный матч провести...
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