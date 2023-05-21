Агент: «Моя цель – обеспечить конец карьеры Вагнера в ЦСКА»

Да кому он нужен в 40 лет, разве только прощальный матч провести...
Эвандро Феррейра, агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера, намерен вернуть игрока в московский клуб.
«Нам с Вагнером очень приятно, что болельщики из России по-прежнему за ним следят и радуются каждому его результативному действию вместе с нами. У меня есть цель – сделать так, чтобы Вагнер завершил карьеру в ЦСКА. Уверен, что. случись возвращение в 2020 году, Лав не подвeл бы клуб, который считает родным для себя», – сказал Эвандро.
- Вагнер играет в бразильской Серии В за «Спорт Ресифи».
- У бразильца за ЦСКА 259 матчей, 124 гола и 53 ассиста.
- Сейчас 38-летний Вагнер стоит 250 тысяч евро.