В Англии на 45% выросли продажи трусов-брифов из-за фото Холанда

Медийный вес Эрлинга Холанда растет вместе с его результативностью.

Например, форвард «Манчестер Сити» может задать модный тренд, опубликовав фотографию в соцсетях.

В апреле после победы над «Арсеналом» (4:1) норвежец сфотографировался с музыкантом Ноэлем Галлахером, который болеет за «Сити».

На снимке Холанд в одних трусах. Эта модель белья называется «Y-fronts» или просто «брифы».

Как пишет Daily Mail, фото нападающего привело к росту продаж этих трусов в Англии на 45 процентов.

Директор по мерчиндайзингу сети магазинов TOFS подтвердила, что продажи брифов увеличились благодаря Холанду.

«Y-fronts в прошлом сталкивались с серьезной конкуренцией со стороны «боксеров», но Холанд возродил интерес к этому традиционному элементу мужской одежды», – сказала Трейси Форд.

Фото: соцсети Эрлинга Холанда