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    • В Англии на 45% выросли продажи трусов-брифов из-за фото Холанда

    В Англии на 45% выросли продажи трусов-брифов из-за фото Холанда

    Медийный вес Эрлинга Холанда растет вместе с его результативностью.

    Например, форвард «Манчестер Сити» может задать модный тренд, опубликовав фотографию в соцсетях.

    В апреле после победы над «Арсеналом» (4:1) норвежец сфотографировался с музыкантом Ноэлем Галлахером, который болеет за «Сити».

    На снимке Холанд в одних трусах. Эта модель белья называется «Y-fronts» или просто «брифы».

    Как пишет Daily Mail, фото нападающего привело к росту продаж этих трусов в Англии на 45 процентов.

    Директор по мерчиндайзингу сети магазинов TOFS подтвердила, что продажи брифов увеличились благодаря Холанду.

    «Y-fronts в прошлом сталкивались с серьезной конкуренцией со стороны «боксеров», но Холанд возродил интерес к этому традиционному элементу мужской одежды», – сказала Трейси Форд.

    Фото: соцсети Эрлинга Холанда

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +886

      7:1 1 час назад

      продажи стрингов резко возрасли, когда в них стал играть спартаг)

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