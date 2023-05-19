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    • Медведев: «Пять побед «Зенита» подряд – деградация нашего футбола? Смешно. Почему так не говорят про Германию и Италию?»

    Медведев: «Пять побед «Зенита» подряд – деградация нашего футбола? Смешно. Почему так не говорят про Германию и Италию?»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о доминировании клуба из Санкт-Петербурга в РПЛ.

    «Меня сначала удивляло, а теперь раздражает, как у нас любят поносить командные виды спорта. Да, наша футбольная лига отличается от пяти ведущих европейских по многим параметрам. Но она сложная и уж точно не позорная и не отвратительная.

    В нашей лиге забивать голы труднее, потому что большинство команд выбирают оборонительный стиль игры, особенно играя против «Зенита». То же самое касается баскетбола, который многие хают: наш баскетбол абсолютно европейского уровня, несмотря на отъезд части легионеров.

    Когда говорят, что пять побед «Зенита» подряд – деградация нашего футбола, мне просто смешно. Почему так не говорили ни про немецкий, ни про итальянский чемпионаты? Ведь там тоже «Бавария» или «Ювентус» побеждали по 8–9 раз подряд.

    Самое главное, что профессиональный спорт жив, несмотря на очевидные проблемы. Футбольная жизнь продолжается, мы хотим продлить нашу серию. Мы ждем конкурентов на поле: давайте, попробуйте сразиться с нами», – сказал Медведев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18351

      NewLife 3 часа назад

      Дурака включил. Такое схавают только тролли немытых.

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      Рейтинг: +5958

      Павелий 3 часа назад

      Медведев, там они побеждают в относительно честной борьбе. А Зенит вытягивают судьи.

      1
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      Рейтинг: +1104

      SLADE2019 3 часа назад

      Медведев, Германия два ЧМ провалила, Италия вообще не попала. Это по твоему нормально? Да и нашел с кем сравнивать. Поскромнее надо быть.

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      Рейтинг: +14499

      Skull_Boy 4 часа назад

      Бавария никогда не покупала судей и у нее нет фарм-клубов в лиге, а тем более прекрасно играет в Европе, а эти мешки с составом на уровне Лейпцига не могут обыграть школьников из Бельгии и Португалии

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