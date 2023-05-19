Экс-тренер «Химок»: «Убираю Генича с поля – он матом кроет! На следующий день пришлось уйти»

Бывший тренер «Химок» Александр Пискарев рассказал о конфликте с Константином Геничем в подмосковном клубе.

Генич работает комментатором с 2006 года – после завершения карьеры футболиста.

Он известен по выступлениям за «Амкар» и «Химки».

– В 2000-м вы были главным тренером «Химок».

– Вторая лига. Всего не расскажешь, грязь не хочется выносить...

– Грязь не надо, расскажите одну историю. Как покинули клуб из-за футболиста Генича.

– Ведем 1:0, Костя в полном порядке. Я вижу, что заряжен, летит в подкатах. До конца минут 15. Думаю: надо его сохранить для следующего матча. Вдруг рубанут – останемся без нападающего. Убираю Генича с поля. Так он шагает к скамейке – и матом меня кроет!

– Вы уверены, что именно вас?

– Конечно! Как тут не понять? Я сразу отвечать не стал. Зато уж в раздевалке сорвался. Не выдержал.

– Живописно было?

– Сказал ему: «Я положил на тебя крупный! И на президента, который тебя поддерживает! Мне по ***, могу и уйти...»

– Кто был президентом клуба?

– Юрий Кораблин. Мэр Химок, потом «Венецию» купил.

– Генича поддерживал?

– Да! Костя – парень-то скользкий, влезет куда хочешь. Везде найдет своих людей. Вот вторая часть спича мне дорого обошлась.

– Про президента?

– Да. Это моя ошибка! Остановись я на середине своей речи – все было бы нормально. Работал бы и работал. Без последствий.

– Кораблину донесли сразу?

– Моментально. Доброхотов вокруг много. Было кому «стукнуть». На следующий день пришлось уйти.

– Позже встречались с Константином?

– Нет. Не хочу. Но и телевизор не выключаю, когда его комментарий слышу. Вспоминаю!

– Он футболист-то неплохой был?

– Для второй лиги – вполне. При условии, что в хорошем функциональном состоянии. Если снижал требования – сразу скисал. Но в РПЛ точно не потянул бы.

– Почему?

– Медленный. Мышление не то.