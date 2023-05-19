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    • Экс-тренер «Химок»: «Убираю Генича с поля – он матом кроет! На следующий день пришлось уйти»

    Экс-тренер «Химок»: «Убираю Генича с поля – он матом кроет! На следующий день пришлось уйти»

    Бывший тренер «Химок» Александр Пискарев рассказал о конфликте с Константином Геничем в подмосковном клубе.

    • Генич работает комментатором с 2006 года – после завершения карьеры футболиста.
    • Он известен по выступлениям за «Амкар» и «Химки».

    – В 2000-м вы были главным тренером «Химок».

    – Вторая лига. Всего не расскажешь, грязь не хочется выносить...

    – Грязь не надо, расскажите одну историю. Как покинули клуб из-за футболиста Генича.

    – Ведем 1:0, Костя в полном порядке. Я вижу, что заряжен, летит в подкатах. До конца минут 15. Думаю: надо его сохранить для следующего матча. Вдруг рубанут – останемся без нападающего. Убираю Генича с поля. Так он шагает к скамейке – и матом меня кроет!

    – Вы уверены, что именно вас?

    – Конечно! Как тут не понять? Я сразу отвечать не стал. Зато уж в раздевалке сорвался. Не выдержал.

    – Живописно было?

    – Сказал ему: «Я положил на тебя крупный! И на президента, который тебя поддерживает! Мне по ***, могу и уйти...»

    – Кто был президентом клуба?

    – Юрий Кораблин. Мэр Химок, потом «Венецию» купил.

    – Генича поддерживал?

    – Да! Костя – парень-то скользкий, влезет куда хочешь. Везде найдет своих людей. Вот вторая часть спича мне дорого обошлась.

    – Про президента?

    – Да. Это моя ошибка! Остановись я на середине своей речи – все было бы нормально. Работал бы и работал. Без последствий.

    – Кораблину донесли сразу?

    Моментально. Доброхотов вокруг много. Было кому «стукнуть». На следующий день пришлось уйти.

    – Позже встречались с Константином?

    – Нет. Не хочу. Но и телевизор не выключаю, когда его комментарий слышу. Вспоминаю!

    – Он футболист-то неплохой был?

    – Для второй лиги – вполне. При условии, что в хорошем функциональном состоянии. Если снижал требования – сразу скисал. Но в РПЛ точно не потянул бы.

    – Почему?

    – Медленный. Мышление не то.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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