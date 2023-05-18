«Очередная разводка»: Селюк – об усилении атаки «Спартака» за 15-20 миллионов

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость о планах «Спартака» усилить атаку дорогостоящим игроком за 15-20 миллионов евро.

Главные условия, выдвинутые владельцами московского клуба:

Статусный игрок с именем Из европейского чемпионата До 27 лет

«Громкий [трансфер] – потому что все эти Камоцци, глядя на Цорна захотели в «Спартаке» хлопнуть денег.

Вчера писали, что Шамар куда-то перейдeт. Да кому он нужен? Его купили за 8 миллионов, поверьте мне, его за 1,5 миллиона никуда не всунешь. Дело в чeм? Купить его за 8 миллионов, чтоб отдать потом на Ближний Восток?

Они может быть это сделают... Камоцци же кричал, что Шамар Николсон – это суперзвезда. Хотя, когда в Бельгии разговариваешь и напоминаешь, что Шамара же продали за 8 миллионов, то отвечают: «Да какой продали? Он вообще никому не нужен был даже за 1,5 миллиона».

А «Спартак» за 8 его купил. Вот и всe. Это очередная разводка «Спартака», – считает Селюк.