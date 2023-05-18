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    • «Очередная разводка»: Селюк – об усилении атаки «Спартака» за 15-20 миллионов

    «Очередная разводка»: Селюк – об усилении атаки «Спартака» за 15-20 миллионов

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость о планах «Спартака» усилить атаку дорогостоящим игроком за 15-20 миллионов евро.

    Главные условия, выдвинутые владельцами московского клуба:

    1. Статусный игрок с именем
    2. Из европейского чемпионата
    3. До 27 лет

    «Громкий [трансфер] – потому что все эти Камоцци, глядя на Цорна захотели в «Спартаке» хлопнуть денег.

    Вчера писали, что Шамар куда-то перейдeт. Да кому он нужен? Его купили за 8 миллионов, поверьте мне, его за 1,5 миллиона никуда не всунешь. Дело в чeм? Купить его за 8 миллионов, чтоб отдать потом на Ближний Восток?

    Они может быть это сделают... Камоцци же кричал, что Шамар Николсон – это суперзвезда. Хотя, когда в Бельгии разговариваешь и напоминаешь, что Шамара же продали за 8 миллионов, то отвечают: «Да какой продали? Он вообще никому не нужен был даже за 1,5 миллиона».

    А «Спартак» за 8 его купил. Вот и всe. Это очередная разводка «Спартака», – считает Селюк.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Сегодня, 21:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2488

      alefreddy 1 час назад

      да странные трансферы происходят и большинство мимо игры

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      Рейтинг: +47

      Figo777 1 час назад

      Спартак берет колличеством, но уж точно не качеством! Зря в своё время Романцева обидели, а много лет спустя и Аленичева (команду Карреры он собирал и учил, тому оставалось - не шуметь по-просту)...

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