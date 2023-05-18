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    • Алдонин объяснил, почему Газзаев не сбрил усы после победы ЦСКА в Кубке УЕФА

    Алдонин объяснил, почему Газзаев не сбрил усы после победы ЦСКА в Кубке УЕФА

    Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, почему в 2005 году Валерий Газзаев не сдержал обещание касательно усов.

    – Были ли вы и другие игроки удивлены, когда Валерий Газзаев отказался сбривать усы после победы в Кубке УЕФА? Вы напоминали ему об этом?

    – Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку.

    Говорил: «Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!» (смеется).

    Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история.

    • ЦСКА выиграл Кубок УЕФА ровно 18 лет назад – 18 мая 2005 года.
    • 68-летний Газзаев не тренирует с 2013 года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfuiu 6 минут назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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