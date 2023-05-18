Алдонин объяснил, почему Газзаев не сбрил усы после победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, почему в 2005 году Валерий Газзаев не сдержал обещание касательно усов.

– Были ли вы и другие игроки удивлены, когда Валерий Газзаев отказался сбривать усы после победы в Кубке УЕФА? Вы напоминали ему об этом?

– Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку.

Говорил: «Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!» (смеется).

Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история.