Алдонин объяснил, почему Газзаев не сбрил усы после победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, почему в 2005 году Валерий Газзаев не сдержал обещание касательно усов.
– Были ли вы и другие игроки удивлены, когда Валерий Газзаев отказался сбривать усы после победы в Кубке УЕФА? Вы напоминали ему об этом?
– Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку.
Говорил: «Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!» (смеется).
Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история.
- ЦСКА выиграл Кубок УЕФА ровно 18 лет назад – 18 мая 2005 года.
- 68-летний Газзаев не тренирует с 2013 года.
Источник: «Спорт день за днем»