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  • Алдонин объяснил, почему Газзаев не сбрил усы после победы ЦСКА в Кубке УЕФА

Алдонин объяснил, почему Газзаев не сбрил усы после победы ЦСКА в Кубке УЕФА

18 мая 2023, 20:17
6

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, почему в 2005 году Валерий Газзаев не сдержал обещание касательно усов.

– Были ли вы и другие игроки удивлены, когда Валерий Газзаев отказался сбривать усы после победы в Кубке УЕФА? Вы напоминали ему об этом?

– Конечно, пытались напоминать, но Валерий Георгиевич постоянно переводил это в шутку.

Говорил: «Отстаньте от моих усов, моей супруге так больше нравится!» (смеется).

Всегда это проходило в таком ключе, поэтому никто не настаивал. В большей степени это была шуточная история.

  • ЦСКА выиграл Кубок УЕФА ровно 18 лет назад – 18 мая 2005 года.
  • 68-летний Газзаев не тренирует с 2013 года.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Алдонин Евгений Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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Andrew01
1684434382
Подкаблучник, а не мужик, который слово не держит. Через пару месяцев бы отросли снова - а так балаболом остался в глазах других.
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kazak1975
1684442731
потому что газзаев- пёс
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BRO_football
1684442960
Потому что своё слово не умеет держать. Да и что такого? Сбрил бы усы, а через несколько месяцев всё равно бы новые выросли
Ответить
Oldtrafford83
1684471561
Потому что Валера принял таблетки под названием П.и.з.д.абол))
Ответить
rash1959
1684478218
Пёс без усов - это шавка.
Ответить
ItalianFootball
1684480596
Потому что мирдверьмяч.
Ответить
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