«Езжай в Испанию»: Орлов объяснил, почему из Мостового получится плохой тренер

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал желание экс-игрока «Спартака» Александра Мостового начать тренерскую карьеру.

– Мостовой был хорошим футболистом. Может из него получится такой же хороший тренер?

– Не может. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Все его поведение в эфире, которое мы наблюдаем много лет, – это, в основном, прославление самого себя.

Посмотрите на поведение Семака, сравните. Что ж ты о себе говоришь все время? Если ты знаешь испанский, так ты езжай в Испанию и там пройди тренерскую школу.

Человек должен поменять образ жизни, всем интересоваться и быть в курсе. Тренер – очень серьезная профессия. Просто ничего не получится. Хорошо, что он пойдет учится, но я не вижу, что из него получится тренер.