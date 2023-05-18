Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Езжай в Испанию»: Орлов объяснил, почему из Мостового получится плохой тренер

    «Езжай в Испанию»: Орлов объяснил, почему из Мостового получится плохой тренер

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал желание экс-игрока «Спартака» Александра Мостового начать тренерскую карьеру.

    – Мостовой был хорошим футболистом. Может из него получится такой же хороший тренер?

    – Не может. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Все его поведение в эфире, которое мы наблюдаем много лет, – это, в основном, прославление самого себя.

    Посмотрите на поведение Семака, сравните. Что ж ты о себе говоришь все время? Если ты знаешь испанский, так ты езжай в Испанию и там пройди тренерскую школу.

    Человек должен поменять образ жизни, всем интересоваться и быть в курсе. Тренер – очень серьезная профессия. Просто ничего не получится. Хорошо, что он пойдет учится, но я не вижу, что из него получится тренер.

    Новости по теме
    Мостовой назвал фаворита в полуфинальной паре ЛЕ «Севилья» – «Ювентус»
    Мостовой заявил, что «Спартак» приглашает аферистов: «Тедеско, Ваноли, Абаскаль – кто это?» 16
    Мостовой: «Вчера на должность тренера «Динамо» взяли какого-то человека... Я всегда открыт» 12
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1845

      Suvorov51 1 час назад

      А как можно говорить, что Мост плохой тренер если он еще не тренеровал, опять Пердешь Гены Флюгера, ты (Флюгер) даже в своих мечтах не мог сравниться с Мостом. как футболист, что ты выиграл и где играл, а в остальном ........ все хорошо-все хорошо, не зря Рукаку тебя называет Флюгером

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8345

      Беспонтий 1 час назад

      тут прав орлов

      и что это за царь
      что не пускают дальше псарни?

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 