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  • «Езжай в Испанию»: Орлов объяснил, почему из Мостового получится плохой тренер

«Езжай в Испанию»: Орлов объяснил, почему из Мостового получится плохой тренер

18 мая 2023, 18:35
4

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал желание экс-игрока «Спартака» Александра Мостового начать тренерскую карьеру.

– Мостовой был хорошим футболистом. Может из него получится такой же хороший тренер?

– Не может. Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Все его поведение в эфире, которое мы наблюдаем много лет, – это, в основном, прославление самого себя.

Посмотрите на поведение Семака, сравните. Что ж ты о себе говоришь все время? Если ты знаешь испанский, так ты езжай в Испанию и там пройди тренерскую школу.

Человек должен поменять образ жизни, всем интересоваться и быть в курсе. Тренер – очень серьезная профессия. Просто ничего не получится. Хорошо, что он пойдет учится, но я не вижу, что из него получится тренер.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Беспонтий
1684426628
тут прав орлов и что это за царь что не пускают дальше псарни?
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Figo777
1684433909
Из Геннадия Орлова комментатор приличный уж точно не вышел! ))))) Тоже мне эксперт..
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моэм
1684437777
Мост даже не первокурсник Школы тренеров , поскольку ещё не сдал даже вступительные экзамены....ему до должности тренера , как до Китая....зачем вытаскивать на обсуждение то чего нет ....а может никогда и не будет , ведь не факт , что Мост сумеет закончить школу и сдать выпускные экзамены и получить ПРАВО тренировать . .
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cska1948
1684482102
У Семака есть команда, он про неё и говорит. У Мостового кроме себя нет ни кого, вот он про себя и говорит.
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