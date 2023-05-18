«Это ли не днище?»: пресс-атташе «Уфы» – о финансовом положении клуба

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал, почему хочет уволиться с занимаемой должности.

«Я написал заявление на увольнение ещe 5 мая и не потому что что-то сказал РИА «Новости» и меня вынудили так поступить, а потому что не хочу участвовать в том, что происходит с «Уфой».

Очень жалею, что не сделал этого раньше. Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович (Газизов) убеждал не спешить, он и сам надеялся на изменение ситуации.

А как она поменяется? Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище?

Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом.

Повторюсь, мой уход – это только мое решение, никто на меня не давил. Всем спасибо», – заявил Тыртышный.