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  • «Это ли не днище?»: пресс-атташе «Уфы» – о финансовом положении клуба

«Это ли не днище?»: пресс-атташе «Уфы» – о финансовом положении клуба

18 мая 2023, 12:57
1

Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный рассказал, почему хочет уволиться с занимаемой должности.

«Я написал заявление на увольнение ещe 5 мая и не потому что что-то сказал РИА «Новости» и меня вынудили так поступить, а потому что не хочу участвовать в том, что происходит с «Уфой».

Очень жалею, что не сделал этого раньше. Несколько раз порывался, но Шамиль Камилович (Газизов) убеждал не спешить, он и сам надеялся на изменение ситуации.

А как она поменяется? Клуб автобус продает, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище?

Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом.

Повторюсь, мой уход – это только мое решение, никто на меня не давил. Всем спасибо», – заявил Тыртышный.

  • Сообщалось, что клуб рискует лишиться профессионального статуса.
  • Причина – отсутствие подтвержденного бюджета и финансовых гарантий на сезон-2023/24.
  • «Уфа» идет на 16-м месте в Первой лиге – в зоне вылета.

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Источник: Sport24
Россия. Первая лига Уфа
Комментарии (1)
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САДЫЧОК
1684513594
Ой , а что случилось ? Кто , разворовал ? Не тот , ли , успешный менеджер ?!
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