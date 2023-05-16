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    • В «Оренбурге» высказались о возможном уходе тренера Лички в «Динамо»

    В «Оренбурге» высказались о возможном уходе тренера Лички в «Динамо»

    Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о заинтересованности «Динамо» в услугах Марцела Лички.

    «Из «Динамо» не было обращений. Отпустить главного тренера? Личка не раб же наш. Если поступит – рассмотрим.

    Зависит еще и от желания Марцела. Это же футбол, все хотят работать в качественных командах. Но если из «Краснодара» были обращения, то из «Динамо» ничего не было», – сказал Андреев.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ, «Оренбург» – на 8-м.
    • Москвичи в воскресенье уволили главного тренера Славишу Йокановича.
    • Временно команду возглавил Павел Алпатов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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