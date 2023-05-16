В «Оренбурге» высказались о возможном уходе тренера Лички в «Динамо»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о заинтересованности «Динамо» в услугах Марцела Лички.
«Из «Динамо» не было обращений. Отпустить главного тренера? Личка не раб же наш. Если поступит – рассмотрим.
Зависит еще и от желания Марцела. Это же футбол, все хотят работать в качественных командах. Но если из «Краснодара» были обращения, то из «Динамо» ничего не было», – сказал Андреев.
- «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ, «Оренбург» – на 8-м.
- Москвичи в воскресенье уволили главного тренера Славишу Йокановича.
- Временно команду возглавил Павел Алпатов.
Источник: «Спорт-Экспресс»