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    • Малафеев – о «Зените» не приеме у Медведева: «Аршавин смеялся почти всю церемонию»

    Малафеев – о «Зените» не приеме у Медведева: «Аршавин смеялся почти всю церемонию»

    Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил, как клуб из Петербурга попал на прием к Дмитрию Медведеву после победы в Кубке УЕФА-2008.

    Дик Адвокат после игры рассказывал, что ему позвонил занимавший тогда должность премьер-министра Владимир Путин. Команде он поздравлений не передавал? Или, может, его транслировали по громкой связи?

    – Прекрасно это помню. Слова Путина передали, но по громкой связи он не обращался.

    Зато уже по прилете в Санкт-Петербург сходили на прием к Дмитрию Медведеву (тогда был президентом России – прим. «Бомбардира»). Аршавин почти всю церемонию смеялся, но сложно сказать почему. Вероятно, таким образом сбрасывал напряжение.

    Я же предпочел соблюсти субординацию и вопросов не задавал. В целом мы, хотя и пребывали в отличном настроении, все же понимали, в каком месте находимся.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19698

      Cleaner 36 минут назад

      Малафеев, ДОЧКОЙ займись!

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