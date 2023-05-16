Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил, как клуб из Петербурга попал на прием к Дмитрию Медведеву после победы в Кубке УЕФА-2008.

– Дик Адвокат после игры рассказывал, что ему позвонил занимавший тогда должность премьер-министра Владимир Путин. Команде он поздравлений не передавал? Или, может, его транслировали по громкой связи?

– Прекрасно это помню. Слова Путина передали, но по громкой связи он не обращался.

Зато уже по прилете в Санкт-Петербург сходили на прием к Дмитрию Медведеву (тогда был президентом России – прим. «Бомбардира»). Аршавин почти всю церемонию смеялся, но сложно сказать почему. Вероятно, таким образом сбрасывал напряжение.

Я же предпочел соблюсти субординацию и вопросов не задавал. В целом мы, хотя и пребывали в отличном настроении, все же понимали, в каком месте находимся.