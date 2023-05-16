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    • Агент Абаскаля сделал заявление о будущем тренера в «Спартаке»

    Агент Абаскаля сделал заявление о будущем тренера в «Спартаке»

    Тим Мешедер, представитель главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

    Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, что испанец провоцирует свое увольнение.

    «Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке».

    Его будущее – только «Спартак», и нет ничего другого», – сказал Мешедер.

    • Абаскаль работает в «Спартаке» с лета 2022 года.
    • Команда уже вылетела из Fonbet Кубка России и опустилась на 4-е место в РПЛ.
    • Москвичи одержали всего 3 победы в 10 турах чемпионата после зимней паузы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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