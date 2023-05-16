Агент Абаскаля сделал заявление о будущем тренера в «Спартаке»

Тим Мешедер, представитель главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, прокомментировал слухи о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая предположил, что испанец провоцирует свое увольнение.

«Абаскаль на сто процентов стал своим в «Спартаке».

Его будущее – только «Спартак», и нет ничего другого», – сказал Мешедер.