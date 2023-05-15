«Может, и он будет, если напоет песни – он хорошо умеет петь»: Канчельскис – о Слуцком в «Динамо»

Канчельскис даже петь не умеет. Только стонет...(((
Андрей Канчельскис оценил шансы Леонида Слуцкого возглавить «Динамо» вместо уволенного Славиши Йокановича.
«Слуцкий в «Динамо»? Не знаю, это решение руководства. Слуцкий везде проваливается, но, может и он будет, если напоeт песни – он хорошо умеет петь.
Он «Рубин» похоронил, сейчас будет работать. Это как у Талалаева, у которого в «Ахмате» были проблемы – пришeл в «Торпедо», похоронил, и после этого получил контракт на пять лет в «Химках».
Я не удивлюсь, если Слуцкий будет в «Динамо», – сказал Канчельскис.
- «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
- Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
- Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре и с тех пор остается без команды.