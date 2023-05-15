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    • «Может, и он будет, если напоет песни – он хорошо умеет петь»: Канчельскис – о Слуцком в «Динамо»

    «Может, и он будет, если напоет песни – он хорошо умеет петь»: Канчельскис – о Слуцком в «Динамо»

    Андрей Канчельскис оценил шансы Леонида Слуцкого возглавить «Динамо» вместо уволенного Славиши Йокановича.

    «Слуцкий в «Динамо»? Не знаю, это решение руководства. Слуцкий везде проваливается, но, может и он будет, если напоeт песни – он хорошо умеет петь.

    Он «Рубин» похоронил, сейчас будет работать. Это как у Талалаева, у которого в «Ахмате» были проблемы – пришeл в «Торпедо», похоронил, и после этого получил контракт на пять лет в «Химках».

    Я не удивлюсь, если Слуцкий будет в «Динамо», – сказал Канчельскис.

    • «Динамо» идет на 7-м месте в РПЛ после 27 туров.
    • Накануне москвичи дома разгромно проиграли «Ахмату» – 0:3.
    • Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре и с тех пор остается без команды.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19682

      Cleaner 22 минуты назад

      Канчельскис даже петь не умеет. Только стонет...(((

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