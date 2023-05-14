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Дзюба выложил новое видео – из машины и под музыку

14 мая 2023, 14:50
7

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба обратился к болельщикам в социальной сети в день матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Форвард его пропускает.

«Не забудьте поболеть сегодня за «Локомотив». Нам нужна победа, всe будет хорошо. За меня не волнуйтесь. Я скоро уже буду в строю. Всe, что ни происходит, – всe к лучшему. Так что вернeмся сильнее, не волнуйтесь», – сказал игрок на видео из машины.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Самаре.
  • Дзюба в «Локо» с февраля.
  • При нем команда выбралась из зоны переходных матчей.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (7)
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Эном айс
1684065578
"Едем, едем в соседнее село на дискотеку, Едем, едем на дискотеку со своей фонотекой .."(с) больше бы подошло..) К Слуцкому .,на случку погнал, медиапридурок.)
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Мага 13
1684065849
судя по слащавой довольной морде, рукоблуд за кадром левой рукой одноглазого змея душил))))
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kara-mba
1684068215
Песня дерьмо.
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Persona_non_Grata
1684069679
Не надо пугать людей подобными заголовками !!! )))
Ответить
solovey-2020
1684071865
и рука в штанах
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Romeo 123
1684074888
Я подумал новое видео как он дзюбит
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Томик
1684092940
Дзюба и видео - эти два слова рядом всегда пугают.
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