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    Дзюба выложил новое видео – из машины и под музыку

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба обратился к болельщикам в социальной сети в день матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Форвард его пропускает.

    «Не забудьте поболеть сегодня за «Локомотив». Нам нужна победа, всe будет хорошо. За меня не волнуйтесь. Я скоро уже буду в строю. Всe, что ни происходит, – всe к лучшему. Так что вернeмся сильнее, не волнуйтесь», – сказал игрок на видео из машины.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Самаре.
    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • При нем команда выбралась из зоны переходных матчей.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +25

      solovey-2020 3 минуты назад

      и рука в штанах

      0
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      Рейтинг: +1817

      Suvorov51 28 минут назад

      Да. скучает Рукаку по Азмунке, трудно ему после питерской помойки в нормальной команде, раньше поигрался с Азмункой и все хорошо, ну что, после помойки надо становится нормальным

      0
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      Рейтинг: +284

      RedMaksim97 > Suvorov51 20 минут назад

      Для вас, для мясных Локо нормальная команда? Я, думал, такая же как и ЦСКА, или Зенит хотя бы

      0
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      Рейтинг: +22359

      Persona_non_Grata 39 минут назад

      Не надо пугать людей подобными заголовками !!! )))

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      Рейтинг: +251

      kara-mba 1 час назад

      Песня дерьмо.

      0
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      Рейтинг: +5123

      Питерский князь 1 час назад

      Теперь срать на камеру будет!
      Ширшавого задушил наверно, новый фитиш.
      :)))

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      Рейтинг: +757

      Номэд > Питерский князь 1 час назад

      Дубина безграмотная. Столько ошибок. Оно и видно, бывший мент. Ахах. развеТчик (помнишь свой перл?) херов.

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      Рейтинг: +5123

      Питерский князь > Номэд 58 минут назад

      Ошибка это ты.
      А я, с телефона пишу.
      Беги за фуфыриками, кайфуй.

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      Рейтинг: +5713

      afw13 1 час назад

      судя по слащавой довольной морде, рукоблуд за кадром левой рукой одноглазого змея душил))))

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      Рейтинг: +4229

      Эном айс 1 час назад

      "Едем, едем в соседнее село на дискотеку,
      Едем, едем на дискотеку со своей фонотекой .."(с)
      больше бы подошло..)

      К Слуцкому .,на случку погнал, медиапридурок.)


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