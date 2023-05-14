Дзюба выложил новое видео – из машины и под музыку

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба обратился к болельщикам в социальной сети в день матча 27-го тура РПЛ против «Крыльев Советов». Форвард его пропускает.

«Не забудьте поболеть сегодня за «Локомотив». Нам нужна победа, всe будет хорошо. За меня не волнуйтесь. Я скоро уже буду в строю. Всe, что ни происходит, – всe к лучшему. Так что вернeмся сильнее, не волнуйтесь», – сказал игрок на видео из машины.