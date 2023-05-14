Осинькин: «Мы оштрафовали Писарского за удаление против «Краснодара»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выбор состава на матч 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

«У нас давно нет большой группы футболистов. Часть игроков, которые меняли травмированных, адаптировались. Мы с конца марта в таком состоянии. Будем работать, играть. Несмотря на то, что мы мало брали очков, мы почти все игры провели качественно. Где-то даже вдесятером. Есть проблемы, надо находить их решения.

Владимир Писарский был оштрафован после удаления [против «Краснодара»]. Я думаю, он понял свою ответственность. Ему надо развиваться. Важно, какие он сделает выводы. Сегодня Владислав Шитов будет выполнять функции нападающего. От него требуются голы», – сказал Осинькин.