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  • Радимов: «Спартак» все весенние первые таймы выбросил в помойку»

Радимов: «Спартак» все весенние первые таймы выбросил в помойку»

14 мая 2023, 00:51
5

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» за невыразительные первые таймы после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

«Химки», безусловно, стали организованнее, хотя им вряд ли хватит очков уйти из зоны вылета. Что касается «Спартака», то по весне они все первые таймы в матчах провалили. А команда, которая хочет чего-то добиться в плане борьбы за медали, не может так играть. Вы посмотрите, как «Зенит» с первых минут включается. А «Спартак» первые 45 минут всегда выбрасывает в помойку.

– В чем видите причины такого?

– Это психология футболистов, тренерского штаба. Почему они с таким настроем выходят? Тем более, против «Химок», аутсайдера. Хозяева вышли сегодня с позиции силы, а «Спартаку», наверное, медали не нужны. Но у них, насколько я помню, впереди матч Медиалиги, может, они к нему и готовятся, все внимание туда…

  • «Спартак» против «Химок» с 45+1 минуты был в меньшинстве.
  • Команда идет в РПЛ 4-й.
  • Весеннюю часть сезона «Спартак» начал на 2-й строчке.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Радимов Владислав
Комментарии (5)
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Persona_non_Grata
1684017198
К сожалению, вынужден признать правоту - долго раскачиваемся, примеряемся и выглядим не убедительно, транжирим моменты, ... ((( Не знаю в чем причина ? Может в физике, может что то еще ???
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paracetamol
1684053474
Первые таймы...? Дак это же новая тактика тренера Абоссаля!
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Andrering87
1684053619
Как же ****** этот недоигрок... Ума ноль у него..
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