Радимов: «Спартак» все весенние первые таймы выбросил в помойку»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» за невыразительные первые таймы после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

– «Химки», безусловно, стали организованнее, хотя им вряд ли хватит очков уйти из зоны вылета. Что касается «Спартака», то по весне они все первые таймы в матчах провалили. А команда, которая хочет чего-то добиться в плане борьбы за медали, не может так играть. Вы посмотрите, как «Зенит» с первых минут включается. А «Спартак» первые 45 минут всегда выбрасывает в помойку.

– В чем видите причины такого?

– Это психология футболистов, тренерского штаба. Почему они с таким настроем выходят? Тем более, против «Химок», аутсайдера. Хозяева вышли сегодня с позиции силы, а «Спартаку», наверное, медали не нужны. Но у них, насколько я помню, впереди матч Медиалиги, может, они к нему и готовятся, все внимание туда…