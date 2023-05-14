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    • Радимов: «Спартак» все весенние первые таймы выбросил в помойку»

    Радимов: «Спартак» все весенние первые таймы выбросил в помойку»

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов раскритиковал «Спартак» за невыразительные первые таймы после матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).

    «Химки», безусловно, стали организованнее, хотя им вряд ли хватит очков уйти из зоны вылета. Что касается «Спартака», то по весне они все первые таймы в матчах провалили. А команда, которая хочет чего-то добиться в плане борьбы за медали, не может так играть. Вы посмотрите, как «Зенит» с первых минут включается. А «Спартак» первые 45 минут всегда выбрасывает в помойку.

    – В чем видите причины такого?

    – Это психология футболистов, тренерского штаба. Почему они с таким настроем выходят? Тем более, против «Химок», аутсайдера. Хозяева вышли сегодня с позиции силы, а «Спартаку», наверное, медали не нужны. Но у них, насколько я помню, впереди матч Медиалиги, может, они к нему и готовятся, все внимание туда…

    • «Спартак» против «Химок» с 45+1 минуты был в меньшинстве.
    • Команда идет в РПЛ 4-й.
    • Весеннюю часть сезона «Спартак» начал на 2-й строчке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22357

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      К сожалению, вынужден признать правоту - долго раскачиваемся, примеряемся и выглядим не убедительно, транжирим моменты, ... ((( Не знаю в чем причина ? Может в физике, может что то еще ???

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      Рейтинг: +1817

      Suvorov51 2 часа назад

      Буланов хорошо пукнул, ну это в его стиле, он помнит первые и вторые таймы питерской помойки, до прихода ПРОМКВАСА, где тогда была питерская бом...жатская помойка, спец. футбольный

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