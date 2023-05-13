Серия А. «Интер» переиграл «Сассуоло» (4:2) и поднялся в топ-3, у Лукаку дубль

«Интер» в 35-м туре Серии А победил «Сассуоло». Дубль у Ромелу Лукаку; бельгиец летом должен вернуться в «Челси», которому принадлежит.

Миланцы поднялись на третье место. Вторую строчку команда не занимает лишь ввиду дополнительных показателей. «Сассуоло» идет на 13-й строчке.

Впереди у «Интера» ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Милана».

Италия. Серия А. 35-й тур

Интер – Сассуоло – 4:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Лукаку, 41; 2:0 – Трессолди, 55 (в свои ворота); 3:0 – Мартинес, 58; 3:1 – Энрике, 63; 3:2 – Фраттези, 77; 4:2 – Лукаку, 89.

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