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  • Мирзов – об удалении Денисова: «Я стоял рядом, как не было касания?»

Мирзов – об удалении Денисова: «Я стоял рядом, как не было касания?»

13 мая 2023, 17:23
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Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов подытожил матч 27-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

«Забить «Спартаку» считается как за два? Нет. Один гол же был. Нужно было выигрывать и набирать три очка – это самое главное в нашем положении. Будем стараться спастись. Конечно, упустили победу. Выигрывали 1:0, а «Спартак» играл в меньшинстве… Конечно, упустили. Столько моментов было.

Вторая желтая карточка Даниила Денисова? У нас в прошлой игре то же самое было. Человек пробрасывает, соперник в него играет – вторая жeлтая карточка. Не понимаю тут вообще вопросов. Я стоял там рядом – как не было касания?» – сказал Мирзов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мирзов Резиуан Денисов Даниил
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Diminio
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Чуркама
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