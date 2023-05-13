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    • Мирзов – об удалении Денисова: «Я стоял рядом, как не было касания?»

    Мирзов – об удалении Денисова: «Я стоял рядом, как не было касания?»

    Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов подытожил матч 27-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1).

    «Забить «Спартаку» считается как за два? Нет. Один гол же был. Нужно было выигрывать и набирать три очка – это самое главное в нашем положении. Будем стараться спастись. Конечно, упустили победу. Выигрывали 1:0, а «Спартак» играл в меньшинстве… Конечно, упустили. Столько моментов было.

    Вторая желтая карточка Даниила Денисова? У нас в прошлой игре то же самое было. Человек пробрасывает, соперник в него играет – вторая жeлтая карточка. Не понимаю тут вообще вопросов. Я стоял там рядом – как не было касания?» – сказал Мирзов.

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    Источник: «Чемпионат»

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