Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Защитник «Спартака» Чернов: «Который раз подряд страдаем из‑за судьи»

    Защитник «Спартака» Чернов: «Который раз подряд страдаем из‑за судьи»

    Футболист «Спартака» Никита Чернов посетовал на судейство в перерыве матча 27-го тура РПЛ против «Химок».

    «Нормально начали, мяч был под контролем, игра под нашу диктовку проходила. Один «стандарт» глупый, даже не глупый, а смешной, который судья назначил, который раз подряд страдаем из‑за арбитра.

    Две желтые – в эпизоде со второй Денисов не трогал его, все это видели. Придется в который раз проявлять характер, переламывать ход игры.

    Надо доминировать, моменты будут, быстро менять движение мяча. Все будет хорошо, подправим что‑то», – сказал Чернов.

    Новости по теме
    Соболев: «Володька будет говорить, что я плачу, но судьи правда ошибаются против «Спартака»
    Джикия – об удалении Денисова: «Можно теперь просто кричать и зарабатывать удаления для соперника?»
    Денисов – о своем удалении с «Химками»: «Даже не было контакта»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:36
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1780

      Suvorov51 1 час назад

      Не может быть такого, чтобы все судьи ошибались, ну про заговор не хочется говорить, просто вся система работает на питерскую помойку, вот вам и ответ ошибок, якобы, а надели все идет от головы, а голова у нас питерская, т.е. питерская помойка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1987

      Romio-xxx 2 часа назад

      Эээээммм....Простите за что Денисова удалили???Там где то на трибунах может фол был?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3551

      momwig_ 3 часа назад

      Здесь всё абсолютно очевидно. Зимой, в межсезонье, когда Спартак в товарняках показывал очень симпатичную и цельную игру, а молодняк, казалось, просто турбореактивно прогрессирует, "все" заговорили про "а может, чемпионом таки не будет Зенит?". Их ("всех") понять можно. Предсказуемые чемпионства Зенита уже надоели, это был скорее не анализ, а крик души, мольба - "не мешайте футболу в этом году, а?" К сожалению, у нас с завидным постоянством подобные мольбы приводят к результатам, обратным просьбам молящих. Четкая команда была дана, она исполняется даже в матчах ,где Спартак "справляется" и сам. А молодежь - она на то и молодежь, чтобы легче ломаться при таком раскладе. К сожалению, многим из молодняка этот момент может стоить карьеры (пото

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1400

      Taps 3 часа назад

      Гнилой команде в каждом матче судьи мешают ...
      Сейчас самка федунская развоняется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1987

      Romio-xxx > Taps 2 часа назад

      Самка уже давно не в системе Спартака,просто всё очевидное бросается в глаза и самкам и самцам,кем проплачен судейский корпус,да весь РФС.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Спартач80 3 часа назад

      Дажи сами б.о.мж.и.х.и понимают,что всё проплачено газпросрёмом,чтобы поднасрать Спартаку...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 