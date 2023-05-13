Защитник «Спартака» Чернов: «Который раз подряд страдаем из‑за судьи»

Не может быть такого, чтобы все судьи ошибались, ну про заговор не хочется говорить, просто вся система работает на питерскую помойку, вот вам и ответ ошибок, якобы, а надели все идет от головы, а голова у нас питерская, т.е. питерская помойка
Футболист «Спартака» Никита Чернов посетовал на судейство в перерыве матча 27-го тура РПЛ против «Химок».
«Нормально начали, мяч был под контролем, игра под нашу диктовку проходила. Один «стандарт» глупый, даже не глупый, а смешной, который судья назначил, который раз подряд страдаем из‑за арбитра.
Две желтые – в эпизоде со второй Денисов не трогал его, все это видели. Придется в который раз проявлять характер, переламывать ход игры.
Надо доминировать, моменты будут, быстро менять движение мяча. Все будет хорошо, подправим что‑то», – сказал Чернов.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.
- Игру судит Евгений Кукуляк.