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  • Защитник «Спартака» Чернов назвал определяющий матч в борьбе за второе место РПЛ

Защитник «Спартака» Чернов назвал определяющий матч в борьбе за второе место РПЛ

13 мая 2023, 10:54
4

Никита Чернов отметил значимость дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Надо победить «Химки», чтобы вернуться в первую тройку. Не знаю, как там наши конкуренты проведут свои матчи, но нам главное выиграть свой.

А там уже останется три тура, надо будет побеждать во всех оставшихся встречах. Думаю, скорое дерби с ЦСКА будет определяющим в борьбе за второе место«, – сказал Чернов.

  • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ с 51 очком в 26 турах.
  • «Спартак» занимает 4-ю строчку с 49 баллами.
  • Их очный матч состоится 21 мая на «Открытие Банк Арене».

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Чернов Никита
Комментарии (4)
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каа
1683965349
Все в руках ЦСКА... Очные встречи с обоими конкурентами в борьбе за серебро
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гууд
1683966949
Вот опять вырвали с контекста... он же говорил не просто надо, а надеюсь что нам поставят пару пенальти с химками...
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VVM1964
1683972900
Капитан очевидность !
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Alex Flash
1683986064
сегодня был определяющий матч на 4-е место.
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