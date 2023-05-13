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    • Защитник «Спартака» Чернов назвал определяющий матч в борьбе за второе место РПЛ

    Защитник «Спартака» Чернов назвал определяющий матч в борьбе за второе место РПЛ

    Никита Чернов отметил значимость дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

    «Надо победить «Химки», чтобы вернуться в первую тройку. Не знаю, как там наши конкуренты проведут свои матчи, но нам главное выиграть свой.

    А там уже останется три тура, надо будет побеждать во всех оставшихся встречах. Думаю, скорое дерби с ЦСКА будет определяющим в борьбе за второе место«, – сказал Чернов.

    • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ с 51 очком в 26 турах.
    • «Спартак» занимает 4-ю строчку с 49 баллами.
    • Их очный матч состоится 21 мая на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +34294

      VVM1964 52 минуты назад

      Капитан очевидность !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +348

      гууд 2 часа назад

      Вот опять вырвали с контекста... он же говорил не просто надо, а надеюсь что нам поставят пару пенальти с химками...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1294

      каа 2 часа назад

      Все в руках ЦСКА... Очные встречи с обоими конкурентами в борьбе за серебро

      1
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