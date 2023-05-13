Защитник «Спартака» Чернов назвал определяющий матч в борьбе за второе место РПЛ

Никита Чернов отметил значимость дерби между «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре РПЛ.
«Надо победить «Химки», чтобы вернуться в первую тройку. Не знаю, как там наши конкуренты проведут свои матчи, но нам главное выиграть свой.
А там уже останется три тура, надо будет побеждать во всех оставшихся встречах. Думаю, скорое дерби с ЦСКА будет определяющим в борьбе за второе место«, – сказал Чернов.
- ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ с 51 очком в 26 турах.
- «Спартак» занимает 4-ю строчку с 49 баллами.
- Их очный матч состоится 21 мая на «Открытие Банк Арене».
Источник: «Известия»