Бернарду Силва: «Роналду говорил, что заслуживает больше «Золотых мячей»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал об амбициозности Криштиану Роналду.
«Иногда в сборной Роналду говорил нам, что заслуживает больше «Золотых мячей», когда он не выигрывал награду.
Криштиану любит всегда быть на вершине. Он очень конкурентоспособен и всегда недоволен, когда не побеждает», – заявил Силва.
- 38-летний Роналду – 5-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Он брал награду в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 году.
- Больше «Золотых мячей» только у Лионеля Месси – 7.
Источник: A Bola