Бернарду Силва: «Роналду говорил, что заслуживает больше «Золотых мячей»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал об амбициозности Криштиану Роналду.

«Иногда в сборной Роналду говорил нам, что заслуживает больше «Золотых мячей», когда он не выигрывал награду.

Криштиану любит всегда быть на вершине. Он очень конкурентоспособен и всегда недоволен, когда не побеждает», – заявил Силва.