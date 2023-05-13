В РФС отреагировали на новость о возможном проведении матча между сборными России и Индонезии

Служба коммуникаций РФС дала комментарий насчет выбора соперников для сборной России.
«Рады интересу коллег из Индонезии. В настоящий момент мы находимся в контакте с рядом федераций и надеемся, что в ближайшее время достигнем финальных договоренностей по организации товарищеских матчей сборной России», – говорится в заявлении.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
Источник: ТАСС