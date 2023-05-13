Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В РФС отреагировали на новость о возможном проведении матча между сборными России и Индонезии

    В РФС отреагировали на новость о возможном проведении матча между сборными России и Индонезии

    Служба коммуникаций РФС дала комментарий насчет выбора соперников для сборной России.

    «Рады интересу коллег из Индонезии. В настоящий момент мы находимся в контакте с рядом федераций и надеемся, что в ближайшее время достигнем финальных договоренностей по организации товарищеских матчей сборной России», – говорится в заявлении.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

    Новости по теме
    Трибунал отменил отстранение Паралимпийского комитета России
    Аршавин рассказал, как сделал легендарный навес на Торбинского в матче с Нидерландами 2
    Финал Fonbet Кубка России может быть перенесен из «Лужников»: есть три стадиона на замену 6
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1095

      SLADE2019 2 часа назад

      Смотрите дорассматриваетесь. С радостью соглашаться надо и при первом возможном случае играть. Благо возможностей для этого масса.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 