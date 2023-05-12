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Сборная России хочет сыграть с Индонезией

12 мая 2023, 12:21
13

Министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо рассказал о планах России и Индонезии по проведению совместных спортивных мероприятий, в том числе футбольного матча.

«Есть два мероприятия, на которые Россия хочет официально пригласить Индонезию в рамках празднования национального дня спорта. Мы будем сотрудничать в спорте и киберспорте.

Россия хочет, чтобы состоялся товарищеский матч между сборными России и Индонезии. Сначала мы обсудим это с Федерацией футбола Индонезии, но надеюсь, что это случится», – заявил Ариотеджо.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: сайт Министерства спорта Индонезии
Россия. Премьер-лига Россия Индонезия
Комментарии (13)
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Artemka444
1683885401
Разогнать сборную!!!
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ВетеR
1683887809
ждём)))
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VVM1964
1683900066
Это круто !!! ))) Ну наконец то у нас достойный соперник !!! )))
Ответить
zigbert
1683914689
К сожалению особого выбора в товарищеских матчах у нас нет.
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моэм
1683950959
Вообще работа РФС по подобным " товарнякам " это мелко ....для такой ОГРОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ это выглядит как копание в песочнице ....надо бы организовать свой альтернативный ЧМ из лузеров и призовой фонд создать приличный , а когда денежки часть денежек , которые УЕФА и ФИФА от них утекут , тогда они сразу нас и вернут ....потому что бабло у них всегда главное .
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