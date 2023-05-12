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    Сборная России хочет сыграть с Индонезией

    Министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо рассказал о планах России и Индонезии по проведению совместных спортивных мероприятий, в том числе футбольного матча.

    «Есть два мероприятия, на которые Россия хочет официально пригласить Индонезию в рамках празднования национального дня спорта. Мы будем сотрудничать в спорте и киберспорте.

    Россия хочет, чтобы состоялся товарищеский матч между сборными России и Индонезии. Сначала мы обсудим это с Федерацией футбола Индонезии, но надеюсь, что это случится», – заявил Ариотеджо.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: сайт Министерства спорта Индонезии

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