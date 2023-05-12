Сборная России хочет сыграть с Индонезией

Министр молодежи и спорта Индонезии Дито Ариотеджо рассказал о планах России и Индонезии по проведению совместных спортивных мероприятий, в том числе футбольного матча.

«Есть два мероприятия, на которые Россия хочет официально пригласить Индонезию в рамках празднования национального дня спорта. Мы будем сотрудничать в спорте и киберспорте.

Россия хочет, чтобы состоялся товарищеский матч между сборными России и Индонезии. Сначала мы обсудим это с Федерацией футбола Индонезии, но надеюсь, что это случится», – заявил Ариотеджо.