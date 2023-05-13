РФС назначил судью на финал Пути регионов Fonbet Кубка России

Стало известно, кто обслужит матч «Краснодар» – «Урал» на следующей неделе.

Команды встретятся во втором этапе финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

Их рассудит Сергей Карасев. Помогать ему будут Игорь Демешко и Александр Богданов, резервный рефери – Евгений Кукуляк, VAR – Алексей Амелин, AVAR – Роман Усачeв, инспектор – Сергей Мацюра, комиссар – Владимир Карпович.