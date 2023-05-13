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    РФС назначил судью на финал Пути регионов Fonbet Кубка России

    Стало известно, кто обслужит матч «Краснодар» – «Урал» на следующей неделе.

    Команды встретятся во втором этапе финала Пути регионов Fonbet Кубка России.

    Их рассудит Сергей Карасев. Помогать ему будут Игорь Демешко и Александр Богданов, резервный рефери – Евгений Кукуляк, VAR – Алексей Амелин, AVAR – Роман Усачeв, инспектор – Сергей Мацюра, комиссар – Владимир Карпович.

    • «Краснодар» примет «Урал» в среду, 17 мая.
    • Начало матча – в 19:30 мск.
    • Победитель этой пары сыграет в суперфинале турнира с ЦСКА.

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    Источник: сайт РФС

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