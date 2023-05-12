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    • «Зенит» возьмет фанатов в самолет на гостевой матч с «Сочи»

    «Зенит» возьмет фанатов в самолет на гостевой матч с «Сочи»

    «Зенит» решил разыграть между болельщиками возможность отправиться на выезд с командой. Для этого фанатам нужно поучаствовать в конкурсе. Победители полетят на игру с «Сочи» (27 мая).

    «Сине-бело-голубые и официальный перевозчик команды предлагают отправиться на матч с «Сочи» вместе с игроками основного состава!

    Для участия в конкурсе необходимо записать видеовизитку, рассказав о себе и объяснив, почему именно вы достойны полететь вместе с командой на выездную игру.

    Среди всех участников будут отобраны девять кандидатов. Из них с помощью зрительского голосования во ВКонтакте и в Телеграме мы отберем двоих счастливчиков, которые получат уникальную возможность полететь на матч в Сочи.

    Что входит в путешествие:

    – перелет в обе стороны вместе с командой;

    – проживание в сочинском отеле;

    – визит на стадион «Фишт» на матч «Сочи» – «Зенит», – написал клуб.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    12.05.2023 19:39
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +18306

      NewLife 1 час назад

      Конечно, будет сделан правильный отбор, и фанаты полетят в штатском.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      Bez Imeni 2 часа назад

      Прикольно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5100

      Питерский князь 4 часа назад

      А премиальные в случаи победы намечаются?
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1374

      Болотоход > Питерский князь 4 часа назад

      Да! Бормотухи тебе нальют стаканягу и пирожок прошлогодний дадут занюхать - вот тебе и премия! На крайняк еще отольют на похмел чикушку!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5100

      Питерский князь > Болотоход 4 часа назад

      Дай свой адрес.
      Я тебе носки свои буду посылать, донашивать и использованную туалетную бумагу.
      Ты же свнья, тебе по кайфу.
      А я буду рад за тебя.
      :)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1374

      Болотоход 4 часа назад

      Дуркуют блеклые за народные деньги! Не свои не жалко! Позор потным))))

      2
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