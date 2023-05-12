«Зенит» возьмет фанатов в самолет на гостевой матч с «Сочи»

«Зенит» решил разыграть между болельщиками возможность отправиться на выезд с командой. Для этого фанатам нужно поучаствовать в конкурсе. Победители полетят на игру с «Сочи» (27 мая).

«Сине-бело-голубые и официальный перевозчик команды предлагают отправиться на матч с «Сочи» вместе с игроками основного состава!

Для участия в конкурсе необходимо записать видеовизитку, рассказав о себе и объяснив, почему именно вы достойны полететь вместе с командой на выездную игру.

Среди всех участников будут отобраны девять кандидатов. Из них с помощью зрительского голосования во ВКонтакте и в Телеграме мы отберем двоих счастливчиков, которые получат уникальную возможность полететь на матч в Сочи.

Что входит в путешествие:

– перелет в обе стороны вместе с командой;

– проживание в сочинском отеле;

– визит на стадион «Фишт» на матч «Сочи» – «Зенит», – написал клуб.