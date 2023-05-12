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  • «Зенит» возьмет фанатов в самолет на гостевой матч с «Сочи»

«Зенит» возьмет фанатов в самолет на гостевой матч с «Сочи»

12 мая 2023, 19:39
2

«Зенит» решил разыграть между болельщиками возможность отправиться на выезд с командой. Для этого фанатам нужно поучаствовать в конкурсе. Победители полетят на игру с «Сочи» (27 мая).

«Сине-бело-голубые и официальный перевозчик команды предлагают отправиться на матч с «Сочи» вместе с игроками основного состава!

Для участия в конкурсе необходимо записать видеовизитку, рассказав о себе и объяснив, почему именно вы достойны полететь вместе с командой на выездную игру.

Среди всех участников будут отобраны девять кандидатов. Из них с помощью зрительского голосования во ВКонтакте и в Телеграме мы отберем двоих счастливчиков, которые получат уникальную возможность полететь на матч в Сочи.

Что входит в путешествие:

– перелет в обе стороны вместе с командой;

– проживание в сочинском отеле;

– визит на стадион «Фишт» на матч «Сочи» – «Зенит», – написал клуб.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи
Комментарии (2)
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Сам_себе_сказал
1683917718
Прикольно...
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NewLife
1683922305
Конечно, будет сделан правильный отбор, и фанаты полетят в штатском.
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