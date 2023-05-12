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    Журавель назвал лучшего комментатора России

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель считает коллегу Константина Генича лучшим в России.

    «По-моему, Генич – лучший комментатор страны сейчас. Он невероятно вовлечен в российский футбол, он работает с мегажеланием, он поймал свой стиль, темп. У него прекрасные наблюдения, речь, он харизматичен.

    Также в топ-3 включил бы Дмитрия Шнякина и Романа Гутцайта», – сказал Журавель на ютуб-канале Павла Городницкого.

    • Генич в футбольной журналистике с 2006 года.
    • До этого он играл на профессиональном уровне.
    • Помимо «Матч ТВ» Генич комментировал на «Первом канале» (в частности, ЧМ-2014).

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.05.2023 18:58
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +165

      Bez Imeni 2 часа назад

      У нас нет нормальных комментаторов, Елагин только норм был когда АПЛ комментировал...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1374

      Болотоход 4 часа назад

      Вова Стагниенко номер один был - пока газпром его не выгнал)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1273

      кaстрюлька 4 часа назад

      Фу, б.ля. Два гея, харчующихся на свиноферме

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5100

      Питерский князь 4 часа назад

      Надо на все матчи СпартаГа Орлова ставить!
      :)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1374

      Болотоход 4 часа назад

      Генич с Чердаком два Алешки теплых))) Слушать ихний бред противно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2166

      jek718875 5 часов назад

      Я с Журавлём согласен

      2
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