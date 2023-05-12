Журавель назвал лучшего комментатора России

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель считает коллегу Константина Генича лучшим в России.

«По-моему, Генич – лучший комментатор страны сейчас. Он невероятно вовлечен в российский футбол, он работает с мегажеланием, он поймал свой стиль, темп. У него прекрасные наблюдения, речь, он харизматичен.

Также в топ-3 включил бы Дмитрия Шнякина и Романа Гутцайта», – сказал Журавель на ютуб-канале Павла Городницкого.