Россия завершит сезон-2022/23 на 18-м месте в рейтинге УЕФА – ниже Чехии, Дании и Украины

Российские клубы пропустили еврокубковый сезон, вследствие чего ухудшилась позиция страны в рейтинге УЕФА.

По итогам сезона-2022/23 Россия будет на 18-м месте. Это позволит в сезоне-2024/25 делегировать:

чемпиона страны – во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов;

вторую команду – в 1-й раунд квалификации Лиги Европы;

третью команду и победителя Кубка – во 2-й раунд квалификации Лиги конференций.

До отстранения Россия занимала 10-е место в рейтинге. Согласно расчeтам, по итогам следующего сезона при наихудшем сценарии РПЛ может опуститься на 27-ю строчку.