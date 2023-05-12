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    • Россия завершит сезон-2022/23 на 18-м месте в рейтинге УЕФА – ниже Чехии, Дании и Украины

    Россия завершит сезон-2022/23 на 18-м месте в рейтинге УЕФА – ниже Чехии, Дании и Украины

    Российские клубы пропустили еврокубковый сезон, вследствие чего ухудшилась позиция страны в рейтинге УЕФА.

    По итогам сезона-2022/23 Россия будет на 18-м месте. Это позволит в сезоне-2024/25 делегировать:

    • чемпиона страны – во 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов;
    • вторую команду – в 1-й раунд квалификации Лиги Европы;
    • третью команду и победителя Кубка – во 2-й раунд квалификации Лиги конференций.

    До отстранения Россия занимала 10-е место в рейтинге. Согласно расчeтам, по итогам следующего сезона при наихудшем сценарии РПЛ может опуститься на 27-ю строчку.

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    Источник: Metaratings

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    12.05.2023 18:18
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5100

      Питерский князь 4 часа назад

      Удивлен, что Украина не на 1 месте.
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18306

      NewLife 5 часов назад

      И клубы этих стран выстроились в очередь за синитовцами - это если послушать газпром тв.

      0
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