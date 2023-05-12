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    В «Зените» прокомментировали будущее Кузяева

    Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Далера Кузяева.

    «Продление контракта – личное дело Кузяева. Мне нечего здесь добавить, они общаются с руководством.

    Мы, конечно, довольны Кузяевым. Тут не может быть другого мнения. Он способен заиграть в любом чемпионате.

    Это очень работоспособный футболист. Если Далер уйдет, для нас это будет большая потеря», – заявил Оливейра.

    • Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2023 15:40
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