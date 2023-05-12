В «Зените» прокомментировали будущее Кузяева

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Далера Кузяева.

«Продление контракта – личное дело Кузяева. Мне нечего здесь добавить, они общаются с руководством.

Мы, конечно, довольны Кузяевым. Тут не может быть другого мнения. Он способен заиграть в любом чемпионате.

Это очень работоспособный футболист. Если Далер уйдет, для нас это будет большая потеря», – заявил Оливейра.