В «Зените» прокомментировали будущее Кузяева

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра высказался о возможном уходе из клуба полузащитника Далера Кузяева.
«Продление контракта – личное дело Кузяева. Мне нечего здесь добавить, они общаются с руководством.
Мы, конечно, довольны Кузяевым. Тут не может быть другого мнения. Он способен заиграть в любом чемпионате.
Это очень работоспособный футболист. Если Далер уйдет, для нас это будет большая потеря», – заявил Оливейра.
- Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
- В этом сезоне Кузяев забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче.
Источник: «Спорт-Экспресс»