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  • Аршавин рассказал, почему заплакал после матча с Нидерландами на Евро-2008

Аршавин рассказал, почему заплакал после матча с Нидерландами на Евро-2008

12 мая 2023, 11:39
2

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу сборной России над Нидерландами (3:1) в 1/4 финала Евро-2008.

«Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал.

Что-то похожее, тоже картинки безумного счастья, всплывали в голове после победы «Зенита» в Кубке УЕФА, но здесь был совсем другой масштаб. Это сборная.

Не могу выделить кого-то одного в том матче. Акинфеев, Жирков, Семак, Павлюченко сыграли прекрасно, как и по ходу всего турнира.

Наверное, самый недооцененный игрок того состава, самое недооцененное решение Хиддинка – Ваня Саенко на правом фланге атаки. Против Швеции там выходил я, а с Нидерландами Хиддинк пытался закрыть подключения ван Бронкхорста. Саенко блестяще справился, хотя перед игрой я не очень понимал, почему он попадает в старт.

Тут все просто: с Ваней конкурировал мой друг, Быстрый», – сказал Аршавин.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Нидерланды Аршавин Андрей
Комментарии (2)
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Эном айс
1683882343
Саенко..дааа..( То ли серебряные трубы...,то ли дождь золотой. Жалко. А , хотя кого не жалко .? Было время. Теперь опять времена.(
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