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    • Аршавин рассказал, почему заплакал после матча с Нидерландами на Евро-2008

    Аршавин рассказал, почему заплакал после матча с Нидерландами на Евро-2008

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу сборной России над Нидерландами (3:1) в 1/4 финала Евро-2008.

    «Сразу после свистка я заплакал, хотя мне это не слишком свойственно. Представил карту России: огромный участок Земли счастлив благодаря нам, ребятам, от которых никто ничего не ждал.

    Что-то похожее, тоже картинки безумного счастья, всплывали в голове после победы «Зенита» в Кубке УЕФА, но здесь был совсем другой масштаб. Это сборная.

    Не могу выделить кого-то одного в том матче. Акинфеев, Жирков, Семак, Павлюченко сыграли прекрасно, как и по ходу всего турнира.

    Наверное, самый недооцененный игрок того состава, самое недооцененное решение Хиддинка – Ваня Саенко на правом фланге атаки. Против Швеции там выходил я, а с Нидерландами Хиддинк пытался закрыть подключения ван Бронкхорста. Саенко блестяще справился, хотя перед игрой я не очень понимал, почему он попадает в старт.

    Тут все просто: с Ваней конкурировал мой друг, Быстрый», – сказал Аршавин.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4188

      Эном айс 3 часа назад

      Саенко..дааа..(
      То ли серебряные трубы...,то ли дождь золотой.
      Жалко.
      А , хотя кого не жалко .? Было время.
      Теперь опять времена.(

      3
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      ...
      Рейтинг: +1418

      Hoahin > Эном айс 3 часа назад

      Да, так и будем еще 100 лет вспоминать Евро-2008

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