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Мостовой назвал лучшего российского футболиста «Зенита»

11 мая 2023, 18:54
3

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал лучшего футболиста «Зенита» среди россиян.

«Если говорить о лучших футболистах «Зенита» в этом сезоне, то само собой на первом месте Малком, потом Вендел, а третьим назову Барриоса. Это ключевые фигуры.

Из россиян кого-то тяжело выделять, потому что их всего там два-три человека. Кто-то скажет, что преимущество за Мостовым, потому что Андрей в этом году зарекомендовал себя, но Кузяев на протяжении многих лет играл на высоком уровне.

Он и в том году и в позапрошлом выступал в основе «Зенита», поэтому его можно назвать лучшим из россиян», – сказал Мостовой.

  • У Кузяева летом истекает контракт с «Зенитом».
  • 30-летний игрок стоит 10 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Кузяев Далер Мостовой Александр
Комментарии (3)
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R_a_i_n
1683822519
Лучший российский игрок Зенита, это Миллер. Хотя российский ли он...
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NewLife
1683827631
Бомбардир, зачем же исподтишка минусовать, сообщите, чтобы все знали,что минусы восстановлены вопреки народному волеизъявлению))
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SLADE2019
1683870685
Для чего опять про то, о чем Мостовой ну раз 50 уже точно сказал.
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