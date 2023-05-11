Мостовой назвал лучшего российского футболиста «Зенита»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал лучшего футболиста «Зенита» среди россиян.

«Если говорить о лучших футболистах «Зенита» в этом сезоне, то само собой на первом месте Малком, потом Вендел, а третьим назову Барриоса. Это ключевые фигуры.

Из россиян кого-то тяжело выделять, потому что их всего там два-три человека. Кто-то скажет, что преимущество за Мостовым, потому что Андрей в этом году зарекомендовал себя, но Кузяев на протяжении многих лет играл на высоком уровне.

Он и в том году и в позапрошлом выступал в основе «Зенита», поэтому его можно назвать лучшим из россиян», – сказал Мостовой.