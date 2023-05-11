Мостовой назвал лучшего российского футболиста «Зенита»

Бомбардир, зачем же исподтишка минусовать, сообщите, чтобы все знали,что минусы восстановлены вопреки народному волеизъявлению))
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал лучшего футболиста «Зенита» среди россиян.
«Если говорить о лучших футболистах «Зенита» в этом сезоне, то само собой на первом месте Малком, потом Вендел, а третьим назову Барриоса. Это ключевые фигуры.
Из россиян кого-то тяжело выделять, потому что их всего там два-три человека. Кто-то скажет, что преимущество за Мостовым, потому что Андрей в этом году зарекомендовал себя, но Кузяев на протяжении многих лет играл на высоком уровне.
Он и в том году и в позапрошлом выступал в основе «Зенита», поэтому его можно назвать лучшим из россиян», – сказал Мостовой.
- У Кузяева летом истекает контракт с «Зенитом».
- 30-летний игрок стоит 10 миллионов евро.