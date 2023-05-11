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    Мостовой назвал лучшего российского футболиста «Зенита»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой назвал лучшего футболиста «Зенита» среди россиян.

    «Если говорить о лучших футболистах «Зенита» в этом сезоне, то само собой на первом месте Малком, потом Вендел, а третьим назову Барриоса. Это ключевые фигуры.

    Из россиян кого-то тяжело выделять, потому что их всего там два-три человека. Кто-то скажет, что преимущество за Мостовым, потому что Андрей в этом году зарекомендовал себя, но Кузяев на протяжении многих лет играл на высоком уровне.

    Он и в том году и в позапрошлом выступал в основе «Зенита», поэтому его можно назвать лучшим из россиян», – сказал Мостовой.

    • У Кузяева летом истекает контракт с «Зенитом».
    • 30-летний игрок стоит 10 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    11.05.2023 18:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18300

      NewLife 8 часов назад

      Бомбардир, зачем же исподтишка минусовать, сообщите, чтобы все знали,что минусы восстановлены вопреки народному волеизъявлению))

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      Рейтинг: +13601

      R_a_i_n 9 часов назад

      Лучший российский игрок Зенита, это Миллер. Хотя российский ли он...

      1
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