Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кавазашвили рассказал, кто испортил российских вратарей

10 мая 2023, 17:59
4

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о российских голкиперах.

«Если я сейчас буду на всеобщее обозрение высказываться про Селихова, то это неправильно. Лучше я ему лично скажу, если нужен мой совет, могу подсказать. Ругать я не могу, я же спартаковец. Будет выглядеть, что я умнее всех, умнее Абаскаля и других тренеров. Да, с «Зенитом» была чудовищная ошибка, все это понимают.

Я в целом давно говорю, что вратарей наших испортили! Самое страшное, что привезли иностранные тренеры в Россию, – это игра ногами. Голкипер никогда не станет полевым игроком, у него другие задачи.

Александр Селихов – один из лучших вратарей в чемпионате, Матвей Сафонов тоже, но посмотрите, сколько ошибок у него в «Краснодаре». Это всe из-за игры ногами, насмотрелись на Нойера и теперь современных вратарей учат дурному.

Вратарь – это опора, последний человек, которому нельзя подсовывать мяч. Он должен выбить его подальше на свободного игрока. У вратаря главное – реакция и руки, у него другие упражнения, поэтому надо отходить от перепаса в штрафной. Иногда вратарь, как загнанный зверь, не знает, что с мячом делать», – сказал Кавазашвили.

Еще по теме:
Фомин рассказал, как «Динамо» будет играть при Личке
Писарев: «Динамо» нужно усилить минимум три позиции»
Клуб Серии А может выкупить Моро у «Динамо»
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
eugen-han
1683736531
Когда играл Кавазашвили, в то время можно было брать в руки мяч вратарю после паса от своего игрока и тогда действительно игра ногами была излишне, но разве что выбить с рук или разыграть от ворот через пас. Время прошло и правила в футболе поменялись и теперь вратари больше стали играть на выходах из своей штрафной. Так что старик не прав, так как на пример Яшин тоже своего рода был новатором в своём вратарской деле в те давние времена.
Ответить
yuthgfqws
1683736603
Ребята, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов проозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ! По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по ервой же ссылке. Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русcком интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!
Ответить
Иван Петров 1986
1683741780
Да уж осточертели эти пасы назад на вратаря. Правильно все дед говорит.
Ответить
Главные новости
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
20:41
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
20:28
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
20:11
«Спартак» может отказаться от Альварадо
19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
19:38
3
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
9
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Все новости
Все новости
Червиченко: «Болельщики «Спартака» слишком рано начинают праздновать чемпионство»
19:27
9
ФотоКлуб РПЛ расторг контракт с бразильским защитником
19:16
Раскрыта сумма, которую заплатит ЦСКА за переход Олейникова
19:07
2
Мостовой сказал, правильно ли удалили Тюкавина
18:49
ФотоЗаявление «Рубина» по срыву трансфера Олейникова
18:38
5
Игрок обиделся на клуб, который не отпустил его в «Спартак»
18:27
5
Матч РПЛ назвали игрой двух колхозных команд
18:12
5
Канчельскис: «Болею за ЦСКА, он может побороться за титул»
17:56
2
Радимов оценил назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с ЦСКА
17:43
1
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
1
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
2
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
13
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
11
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
2
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
23
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
19
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
10
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
15
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+