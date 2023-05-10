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    Кавазашвили рассказал, кто испортил российских вратарей

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о российских голкиперах.

    «Если я сейчас буду на всеобщее обозрение высказываться про Селихова, то это неправильно. Лучше я ему лично скажу, если нужен мой совет, могу подсказать. Ругать я не могу, я же спартаковец. Будет выглядеть, что я умнее всех, умнее Абаскаля и других тренеров. Да, с «Зенитом» была чудовищная ошибка, все это понимают.

    Я в целом давно говорю, что вратарей наших испортили! Самое страшное, что привезли иностранные тренеры в Россию, – это игра ногами. Голкипер никогда не станет полевым игроком, у него другие задачи.

    Александр Селихов – один из лучших вратарей в чемпионате, Матвей Сафонов тоже, но посмотрите, сколько ошибок у него в «Краснодаре». Это всe из-за игры ногами, насмотрелись на Нойера и теперь современных вратарей учат дурному.

    Вратарь – это опора, последний человек, которому нельзя подсовывать мяч. Он должен выбить его подальше на свободного игрока. У вратаря главное – реакция и руки, у него другие упражнения, поэтому надо отходить от перепаса в штрафной. Иногда вратарь, как загнанный зверь, не знает, что с мячом делать», – сказал Кавазашвили.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4287

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Да уж осточертели эти пасы назад на вратаря. Правильно все дед говорит.

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      Рейтинг: +10

      yuthgfqws 3 часа назад

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      Рейтинг: +14632

      Алексей З 3 часа назад

      В чём -то ветеран конечно прав , но в современном футболе игра ногами вратаря один из главных компонентов для развития собственной атаки.
      Ошибка Селехова это ДУРЬ, мячом владел 3-4 сек и запросто могим распорядиться.

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      Рейтинг: +563

      eugen-han 3 часа назад

      Когда играл Кавазашвили, в то время можно было брать в руки мяч вратарю после паса от своего игрока и тогда действительно игра ногами была излишне, но разве что выбить с рук или разыграть от ворот через пас. Время прошло и правила в футболе поменялись и теперь вратари больше стали играть на выходах из своей штрафной. Так что старик не прав, так как на пример Яшин тоже своего рода был новатором в своём вратарской деле в те давние времена.

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