Кавазашвили рассказал, кто испортил российских вратарей

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о российских голкиперах.

«Если я сейчас буду на всеобщее обозрение высказываться про Селихова, то это неправильно. Лучше я ему лично скажу, если нужен мой совет, могу подсказать. Ругать я не могу, я же спартаковец. Будет выглядеть, что я умнее всех, умнее Абаскаля и других тренеров. Да, с «Зенитом» была чудовищная ошибка, все это понимают.

Я в целом давно говорю, что вратарей наших испортили! Самое страшное, что привезли иностранные тренеры в Россию, – это игра ногами. Голкипер никогда не станет полевым игроком, у него другие задачи.

Александр Селихов – один из лучших вратарей в чемпионате, Матвей Сафонов тоже, но посмотрите, сколько ошибок у него в «Краснодаре». Это всe из-за игры ногами, насмотрелись на Нойера и теперь современных вратарей учат дурному.

Вратарь – это опора, последний человек, которому нельзя подсовывать мяч. Он должен выбить его подальше на свободного игрока. У вратаря главное – реакция и руки, у него другие упражнения, поэтому надо отходить от перепаса в штрафной. Иногда вратарь, как загнанный зверь, не знает, что с мячом делать», – сказал Кавазашвили.